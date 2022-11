Bari, mister Mignani: “Partita molto intensa. Un punto d’oro per la reazione”

(labaricalcio.it) Manfredonia, 14 Novembre 2022.

Il tecnico biancorosso analizza il segno X maturato al San Nicola contro il Sudtirol

Michele Mignani, allenatore del Bari, parla in sala stampa a poche ore dal fischio finale della sfida pareggiata contro il Sudtirol. Queste le sue dichiarazioni:

REAZIONE – “La partita è stata molto intensa, molto dura e molto tosta, ma lo sapevamo: il Sudtirol è sempre stata una squadra difficile da affrontare, lo dimostrano i risultati che sta ottenendo. La partita poteva finire con ogni risultato. Ci siamo trovati sotto di due reti senza meritarlo, bravi loro a farli ma il primo tempo secondo me è stato in equilibrio. Nel secondo tempo abbiamo alzato i ritmi, tirato fuori l’orgoglio e abbiamo anche provato a vincerla. Prendiamo questo pari come un punto guadagnato, un punto d’oro per la reazione avuta dai ragazzi”.

CHEDDIRA – “Cheddira mi ha fatto capire che non si sentiva libero mentalmente, era reduce da postumi di un infortunio. Non c’è stato bisogno di farlo entrare”.

LA PARTITA – “Se la mettevi sul piano puramente fisico avevi difficoltà perché loro avevano struttura e centimetri, la preoccupazione riguardava soprattutto le palle inattive. Abbiamo provato ad aprire dei calciatori in fase di impostazione pensando ci fosse tanta densità bene. Qualcosa ci è riuscito, soprattutto nella catena di destra e meno nella catena di sinistra” (labaricalcio.it).