“Buon Natale con la monnezza in strada”, i cartelli di Società Civile Foggia

Statoquotidiano.it, 14 novemnre 2022. Cartelli di protesta che campeggiano, da ieri sera, sulla monnezza debordante per le strade di Foggia. “Amiu Puglia e il Comune di Foggia augurano a tutti un sereno Natale, e ricordiamo di pagare il meritato saldo Tari 2022 entro il 31 dicembre”. “Paghiamo 1milione e 800 mila euro al mese per questo”, cioè la città piena di immondizia. “Obiettivi in merito ai livelli di raccolta differenziata raggiunti: non soddisfacente”, cioè semplicemente Foggia è uno dei pochi comuni della Puglia dove non si fa. Perché? Dice che decollerebbe solo con il “porta a porta” ma la gente non la rispetta. E chi l’ha detto? Forse lo pensa Amiu?.

Ancora: “Livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo: non soddisfacente”, per esempio per trovare il cassonetto plastica potresti fare chilometri, sono distribuiti senza criterio e a macchia di leopardo. “Noi troppi inerti, voi troppo inetti”, una rima per spiegare come, dai divani alla cassapanca, dai materassi al pc, intorno ai cassonetti si accumulano i cosiddetti inerti. È più facile che spariscano perché qualche povero disperato li prelevi al fine di riutilizzarli per sé che per un’organizzata attività di raccolta. “Assunzioni garantite per effettuare un servizio adeguato: non soddisfacente”. Foggia ha 150mila abitanti, numero più, numero meno, ricordiamo.

Così il comitato di cittadinanza attiva foggiana “Società civile” si esprime con cartelli disseminati fra l’immondizia. “Siamo stanchi del degrado- dice Lucia Aprile- la cosa che emerge in tutto questo è la volontà dei cittadini di farsi sentire in quanto parte politica attiva di questo territorio. La misura è colma non solo per i rifiuti ma per la pubblica illuminazione, la condizione delle strade. I commissari dovrebbero fare di più, non si vede un cambio di passo con la precedente amministrazione. La speranza è che da questa situazione possa venire fuori una partecipazione politica dei cittadini che siano protagonisti delle scelte di questa città, anche quando ad amministrate saranno i partiti”.

Poi lancia un appello: “Dobbiamo stare attenti, veniamo da anni di cattiva gestione, paghiamo il ritardo e il silenzio, dobbiamo fare rete”. Di recente Società civile ha chiamato in causa altri professionisti a proposito delle gravi inadempienze di Amiu Puglia: “Stiamo cercando di portare avanti anche dal punto di vista legale questa situazione perché i cittadini siano risarciti dalla mancata raccolta. Si tratta di un’iniziativa in itinere per cui daremo aggiornamenti”.

Il commento dell’ex consigliere comunale Marcello Sciagura: “Questo mi pare l’epilogo di una storia che non può assolutamente andare avanti così. Condivido pienamente i cartelli che gli amici dell’associazione ‘La società Civile’ hanno voluto apporre a dei cassonetti stracolmi e che dicono a chiare lettere che anche i commissari saranno colpevoli come Amiu se il contratto verrà firmato per questi folli nove anni. La città sta morendo i cittadini devono reagire e partecipare, dobbiamo salvare questa città. Qualcosa intanto si muove”.