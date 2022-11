Calciatore Canosa aggredito in stadio Foggia: “Per minuti il buio nella mia mente”

FOGGIA, 14/11/2022 – Un giovane calciatore del Canosa, Giovanni Bruno, sarebbe stato aggredito ieri nello stadio di Foggia, negli spazi riservati dopo la partita con il Foggia Incedit (Campionato di Eccellenza Pugliese), vinta 1-0 dagli ospiti. Secondo quanto riferito in un comunicato dalla società Canosa Calcio 1948, “a fine partita nello spazio riservato agli atleti ove possono accedere solo i tesserati” il calciatore sarebbe stato “aggredito e percosso violentemente”.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia. L’atleta, riferisce ancora la società, è stato soccorso dal 118 e portato al pronto soccorso dell’Ospedale Riuniti di Foggia dove è stato sottoposto ad una tac e dimesso. “I sanitari avrebbero voluto trattenerlo in osservazione una notte – sottolinea la società – ma ha preferito rientrare ad Andria nonostante il referto abbia chiaramente evidenziato i postumi della violenza subita. Ci saremo aspettati la visita di una rappresentanza della società Foggia Incedit di solidarietà ma ciò purtroppo non è avvenuto”.

“Dopo lo schiaffo ho sentito una specie di ronzio e poi è stato come se qualcuno spegnesse la luce, per alcuni minuti il buio nella mia mente, mi sono ritrovato su un tavolino con tutti intorno e ricordavo poco. Non pensavo fosse questo il calcio, invece c’è qualcuno che lo macchia”, ha detto il giovane calciatore.