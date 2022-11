Calciatore del Canosa colpito negli spogliatoi: “Un dirigente del Foggia Incedit lo ha preso a schiaffi”

un calciatore del Canosa è stato aggredito e percosso violentemente”. Carabinieri e 118 al termine della gara in Eccellenza: la vittima è Giovanni Bruno, trasportato d’urgenza in ospedale e poi dimesso anche se i medici avrebbero voluto tenerlo sotto osservazione. La società: “Ci saremmo aspettati una visita del Foggia in segno di solidarietà ma non è avvenuto”. Lo riporta La Repubblica – Bari.