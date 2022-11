Foggia, Gallo esalta i suoi: “Il gruppo ha imparato a soffrire”

(tuttocalciopuglia.com) Foggia, 14 Novembre 2022.

Il Foggia continua a guadagnare posizioni, per la prima volta in stagione i rossoneri agguantano la zona play-off. Dopo il match che ha visto i satanelli vittoriosi sul Monopoli, il tecnico Fabio Gallo ha esaltato particolari qualità della sua squadra: “I tifosi facevano il tifo da casa, siamo andati a salutarli perchè sappiamo che hanno sofferto con noi. Avrebbe vinto la squadra che avrebbe saputo soffrire meglio, come mi piace sottolineare ultimamente il mio Foggia ha sofferto tanto sfruttando quasi tutte le occasioni avute. Il gruppo ha imparato a ragionare come tale, uno su tutti è Vuthaj che sta giocando per la squadra. I ragazzi lo sanno, anche in Coppa Italia io voglio vincere, voglio provare a vincere tutte le gare”(tuttocalciopuglia.com)