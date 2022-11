Foggia, verso la riqualificazione dell’Hotel President: oggi simbolo di degrado

Statoquotidiano.it, Foggia, 14 novembre 2022 – Un tempo il celeberrimo Hotel President era un simbolo positivo della città di Foggia, segno soprattutto di un certo benessere dal punto di vista economico, segno di una città ‘viva’.

Si trattava infatti di un albergo a 4 stelle con ben 125 camere, garage e una mega piscina che dava lavoro a oltre 15 dipendenti.

Purtroppo, nel lontano 2005, l’albergo chiuse per ristrutturazione, dovuta all’adeguamento alle norme di sicurezza, ma non riaprì mai più e chiuse i battenti per sempre.

Un triste epilogo per una delle strutture alberghiere più importanti e più note della città di Foggia.

Nonostante la vicinanza con l’aeroporto Gino Lisa, tornato recentemente a ‘volare’, la presenza della clinica privata e del centro commerciale, l’Hotel President ancora oggi è in uno stato di abbandono, lontanissimo dagli antichi splendori che lo caratterizzavano un tempo.

Preda di vandalismo e occupazioni abusive, la struttura, da anni chiusa e in liquidazione, ancora oggi è una vera ‘emergenza sanitaria’. Un grave problema legato soprattutto al ‘decoro urbano’, trattandosi di un’area che fa da biglietto da visita alla città, poiché è prossima all’uscita della statale che conduce all’autostada, vicina ad un ospedale e ad un ipermercato. Insomma uno spettacolo indecoroso in una zona particolarmente importante. In passato si sono registrati anche incendi molto insidiosi.

Si riporta di seguito una nota social del 22 maggio 2019 diffusa da Paolo Telesforo di Universo Salute Opera Don Uva e riguardante lo stato di abbandono dell’Hotel President:

LETTERA APERTA AGLI ORGANI D’INFORMAZIONI E ALLE ISTITUZIONI DI FOGGIA DA PARTE DEL DOTTOR PAOLO TELESFORO.

Per la seconda volta nel giro di sei mesi la struttura abbandonata dell’ex hotel President di Foggia ha preso fuoco intorno alle ore 18,30 di questa sera. A dare l’allarme ai Vigili del Fuoco sono stato io stesso, raggiunto da una nube di fumo nero fin dentro il mio studio situato nella palazzina uffici della Clinica San Francesco che confina con la struttura fatiscente. Il fumo ha raggiunto anche alcune stanze di degenza, fortunatamente senza arrecare danni alle persone. Al momento non si conoscono le cause dell’incendio, ma c’è preoccupazione per l’eventuale presenza di homeless ed extracomunitari che abitualmente frequentano e vivono all’interno della struttura in condizioni disumane, senza acqua, senza riscaldamento e senza nessun rispetto di norme igieniche tra topi e scarafaggi. E questo, nonostante le nostre reiterate proteste, a pochi passi da una struttura sanitaria!

Da oltre tre anni lottiamo e denunciamo a tutte le istituzioni lo stato di abbandono e degrado in cui verte il President che, come è sotto gli occhi di tutti, giace completamente devastato e sventrato, sommerso da rifiuti maleodoranti senza che nessuno muova un passo per risolvere la questione.

Più volte abbiamo chiesto alle autorità competenti, a partire degli esposti del 21 e 27 aprile 2016, che venissero presi provvedimenti di bonifica dello stabile e che, inoltre, venisse fatto un censimento delle persone che lo abitano e che, in più di una occasione, completamente ubriache, hanno sconfinato nella nostra proprietà creando allarme nel personale e nei pazienti, arrivando persino a minacciare un nostro dipendente con un coltello.

L’ex hotel President è privo di una qualsiasi sorveglianza e chiunque può accedervi, anche ragazzini in cerca di avventure. Chiunque può inoltrarsi in quell’inferno a rischio di fare incontri pericolosi, di farsi male o contrarre pericolose infezioni.

Cogliamo ancora una volta l’occasione di richiamare l’ATTENZIONE del Sindaco, dell’Assessorato all’Ambiente, del Comando di polizia Municipale, dei NAS, della Procura della Repubblica, del Prefetto, del Questore, del Dipartimento di Prevenzione del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’ASL di Foggia, dei Vigili del Fuoco, e della Guardia di Finanza e della politica, SULLA PERICOLOSITA’ di questa struttura, chiedendo che venga messa in sicurezza, bonificata e sanificata o altrimenti demolita onde evitare il propagarsi di malattie, infezioni, e che diventi, come già è, pericoloso covo di persone senza nome e identità dedite a prostituzione, spaccio e furti.

Paolo Telesforo, 22 maggio 2019

È abbastanza recente la notizia che il Comune di Foggia dovrebbe provvedere alla messa in sicurezza dell’ex Hotel, ormai divenuto una discarica a cielo aperto. I cittadini foggiani sperano in ogni modo che “torni presto a vivere”.

L’ente si sostituisce ai proprietari inadempienti, come prevede la normativa, per poi rivalersi sulla società – in liquidazione – che non ha ottemperato all’ordinanza sindacale del 2017 che le intimava di bonificare l’area e mettere in sicurezza l’immobile. L’importo stimato dei lavori dovrebbe ammontare complessivamente ad oltre 280mila euro. A riportare recentemente la notizia riguardante la bonifica della famosa struttura di Via Ascoli è l’Immediato.

Si spera che l’Hotel President finalmente possa tornare ad essere un simbolo positivo per il capoluogo dauno ed un ottimo biglietto da visita per la città.

A cura di Gianluigi Cutillo, 14 novembre 2022

