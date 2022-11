Illiceto: “Quando a scuola la vita sboccia tra i banchi”

Manfredonia (Fg), 14 novembre 2022 – Voti si, voti no? Scuola del merito o scuola di altro? Tutte domande che ogni tanto ritornano al centro del dibattito politico e culturale italiano. Peccato che ci si accorga della scuola solo per tali questioni. Si, perché in Italia, la scuola per tutti questi anni, è stata sempre considerata la ruota del carro.

La domanda da porre è invece un’altra: che cosa è veramente la scuola e a che cosa serve? Quale ruolo essa svolge e quale contributo offre a una società che vuole crescere e migliorarsi?

Sono tante le definizioni date da pedagogisti e psicologi, nonché da filosofi. Molti identificano la scuola con la programmazione, con le discipline, con la valutazione, con i voti, con la condotta, etc. Eppure, la scuola è una cosa molto semplice. Come diceva il grande pedagogista americano Dewey, la scuola dovrebbe insegnare solo a vivere, o come dice il filosofo Salvatore Natoli: “insegnare a stare al mondo”.

Solo che, per vivere, devi conoscere la vita e le sue molte sfide. E per conoscere devi imparare a pensare e ad esprimere ciò che pensi, ascoltando, dialogando, argomentando, arrivando perfino ad emozionarti per un pensiero o per un’idea che toccano non solo la ragione ma anche il cuore. Devi attrezzarti in modo adeguato per potertela cavare e poterti orientare, affinchè non ti smarrisca nei tanti labirinti della vita, per non cadere schiavo di nulla e di nessuno. Per evitare le tante forme di dipendenza e maturare fiducia e autonomia, spirito di iniziativa e creatività. Imparare a usare la ragione, ma anche l’immaginazione. Per sganciarti dai tuoi genitori e cominciare a camminare da solo, sulle tue gambe. A prenderti per mano, per lasciare la mano di chi fino ad ora ti ha tenuto per mano.

Vieni a scuola per metterti in crisi dopo che sei stato messo in crisi. Per intraprendere un grande viaggio prima dentro di te e poi fuori di te. Per costruire l’uomo interiore che sa stare con se stesso e cos’ imparare a saper stare anche con gli altri. La scuola genera crisi e genera nella crisi, perché senza le crisi – quelle vere – non si cresce. Nessuno insegna oggi ad abitare le interruzioni, le sospensioni, le fratture, le rotture, le crepe. Ad abitare, attraversandole, i passaggi della vita.

Se pensassimo la scuola in questo modo non avremmo alcun bisogno di tirare fuori categorie inutili come merito o non merito. La posta in gioco è molto più alta: non un traguardo da raggiungere, ma un cammino da rifare ogni giorno per imparare ad attraversare i tanti mondi che ci abitano e chi ci interpellano. In fondo, stiamo creando un’enorme massa di disadattati, che non diventeranno mai adulti, per il solo fatto che gli adulti per primi non sanno essere tali. Come posso chiedere a un ragazzo di diventare adulto se io per primo sto scappando dalla mia adultità? Come posso generare nella crisi se io stesso non so gestire le mie crisi?

E poi, ci sono troppi maestri in giro e pochi testimoni. Pochi passatori di vita e molti predicatori del nulla che usano belle frasi sui social solo per crogiolarsi intorno al proprio ego e scappare dalle proprie responsabilità educative. Adulti senza passioni, ma allo tesso tempo capricciosi, senza una mappa per orientarsi ma con la pretesa di guidare i propri figli. Prigionieri di labirinti e predicatori di una libertà senza alcun centro di gravità. E’ inutile: per educare gli altri bisogna in primo luogo educare. Educare se stessi. Per educare, bisogna sapersi educare.

Infatti, non c’è educazione senza autoeducazione. Per questo c’è bisogno di formare gli adulti, vittime di nuove forme di analfabetismo, specialmente quello affettivo, relazionale, sociale e valoriale. Un analfabetismo sia etico che estetico. Per tale ragione, forse a scuola non dovrebbero andarci solo i ragazzi e i giovani, la cui cosa è abbastanza scontata, ma dovrebbero tornarci gli adulti per rimettersi di nuovo in gioco.

Si, perché a scuola può bastare un mito greco, una cosmogonia di Esiodo, un passo di Omero, una tragedia di Sofocle o di Eschilo, che tanto assomigliano a quelle che viviamo noi oggi. Può bastare una poesia, un racconto, un verso di Dante o di Leopardi. Un ragionamento filosofico di Socrate o di Platone, perfino un teorema di geometria o un algoritmo, un principio della fisica per stupirsi del miracolo della vita e della complessità di questo mondo, per non smettere di amarlo e di rispettarlo. Per rappacificarsi con la propria quotidianità e rompere il cerchio oscuro della ripetitività.

La scuola muore quando lascia fuori la vita, i problemi, le domande, le sfide, le vicissitudini, le inquietudini, i dubbi, le perplessità. Anche i silenzi per le risposte che non ci sono, i lunghi tempi con cui le soluzioni tardano a venire, ma che stanno lentamente crescendo.

Una scuola che non insegna a vivere, uccide la vita prima che sbocci. Fa appassire le mente e inaridire i cuoi, facendo seccare quei pochi rivoli di vita rimasti nei tanti deserti di oggi. A scuola abbiamo fatto prevalere le nozioni mentre invece abbiamo cacciato fuori le passioni. Abbiamo veicolato le risposte che, come pappe pronte, dovevano colmare e non svuotare, riempire e consolare e non inquietare, risolvere e non problematizzare, ammutolire e non animare, rassicurare e non aguzzare l’ingegno. Si doveva evitare di cadere, invece che insegnare a sapersi rialzare, a gestire i fallimenti e le frustrazioni, per affrontare i tanti punti zero della vita.

Insomma, la scuola è conoscenza. Ma le conoscenze da sole non bastano, perché devi imparare a tradurre ciò che sai in ciò che sei. Tradurre il “sapere” in “sapore”, le idee e le convinzioni condivise e maturate in scelte di vita a lungo termine, cercando di fare incontrare i concetti, che si usano per capire e spiegare, con le emozioni che invece ci aiutano a sentire, a soffrire e a gioire, ad aspettare e a rinviare, Emozioni che ci insegnano l’attesa e la rinuncia, il rispetto e il distacco, per interiorizzare ed empatizzare con tutto e con tutti. Per imparare ad amare e a resistere alla facile e subdola tentazione di odiare.

In definitiva. come si dice in gergo, a scuola si cerca di fare ciò che non si riesce a fare altrove: far incontrare la dimensione cognitiva con quella affettiva ed emotiva, fare incontrare la mente con il corpo e la vita, fino a coniugare ogni processo di apprendimento in chiave esistenziale, dove non è il merito il criterio di misura, ma la vita come la sai fare sbocciare dentro e fuori di te, intorno a te: nel quartiere, in città, per strada, da solo e insieme. In te come persona singola e come membro di una comunità, tra identità e alterità, sfera personale e socialità.

Ma tutto questo, nella scuola, non è facilmente misurabile, perché in essa domina ancora ciò che si deve sapere piuttosto che ciò che si è in grado di scegliere di essere utilizzando il proprio sapere. In altri termini, a scuola devi “saper fare” e “saper essere” oltre che sapere soltanto. Devi imparare a vivere, vivendo ciò che stai imparando. Pagando di persona e verificando se ciò che stai apprendendo è vero o è soltanto una enorme e grande illusione. Imparare l’arte del cambiamento mentre ti eserciti in quella del discernimento.

Faccio solo un esempio.

Qualche giorno fa, durante una lezione di filosofia in quarta liceo, mentre commentavo (che non è un semplice spiegare) la famosa sentenza di Epicuro, che dice “Vivi nascosto” (láthe biósas), con gli alunni ho da subito fatto entrare la vita, la loro e la mia. Abbiamo scoperto che nell’era di internet questo motto è molto difficile realizzarlo. Eppure, il successo, la bellezza ostentata per attirare tutto a sé, l’essere sempre al centro dell’attenzione, il piacere a tutti i costi, la paura di essere dimenticati o ignorati, etc,, sono tutti sintomi rovesciati e falsati di un bisogno che invece è vero, e che è radicato fin da quando, da bambini, nostra madre ci ha regalato il suo primo sguardo, le sue prime attenzioni. Si tratta del bisogno di avere qualcuno che ci dica “Tu esisti”. Qualcuno che si prenda cura di noi. Perchè la vita è cura e non incuria.

Ma, crescendo, la vita ci chiede di fare un passaggio importante: quella di esistere senza che nessuno ce lo dica o se ne accorga. Senza che nessuno ci veda a tutti i costi. Senza che tutti vedano tutto di noi. Perché noi non siamo quello che gli altri vedono. Attraversare gli sguardi senza farsi catturare e diventare prigionieri.

Insomma, cresce chi impara a stare con gli altri ma senza dipendere da essi, senza assolutizzarli. Perché niente e nessuno può aggiungere qualcosa alla vita. La vita, tanto bistrattata oggi, è già un valore in sé. E allora, maturare è abituarsi a non avere bisogno di piacere a qualcuno per esistere, perchè solo così puoi continuare ad esistere anche quando non piaci più a nessuno.

A cura di Michele Illiceto