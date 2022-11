Luminarie a Manfredonia, lo sfogo: “Siamo osteggiati e accusati strumentalmente”

MANFREDONIA (FOGGIA), 14/11/2022 – “Siamo stanchi del fatto che ogni volta che impegniamo le nostre risorse economiche e il nostro tempo per fare qualcosa di bello e gratificante per la città, dobbiamo giustificarci e rincorrere voci e notizie totalmente infondate o vere solo in parte, voltate e girate a piacimento di chi scrive o parla. Scusate lo sfogo: ma tutto questo è davvero mortificante e, soprattutto, contrario al bene della città.

L’ultima polemica in ordine di tempo riguarda le 𝙇𝙪𝙢𝙞𝙣𝙖𝙧𝙞𝙚 𝙙𝙞 𝙉𝙖𝙩𝙖𝙡𝙚 𝙘𝙝𝙚 𝙖𝙗𝙗𝙞𝙖𝙢𝙤 𝙫𝙤𝙡𝙪𝙩𝙤 𝙚 𝙥𝙖𝙜𝙖𝙩𝙤 𝙘𝙤𝙣 𝙞 𝙣𝙤𝙨𝙩𝙧𝙞 𝙛𝙤𝙣𝙙𝙞: invece di apprezzare e agevolare iniziative private di tale portata, si mettono i bastoni fra le ruote. E meglio che i cittadini sappiano che dietro questo evento c’è un lavoro enorme che va avanti da mesi. Molti di noi sono settimane che si alzano alle 4 del mattino per dare supporto agli installatori e per verificare che tutto venga fatto a norma di legge e nel rispetto dei permessi in nostro possesso.

Lo facciamo volentieri, ci mancherebbe, ma i cittadini devono sapere che la burocrazia e i burocrati – oltre alle errate interpretazioni delle leggi e norme di riferimento tirate fuori solo pochi giorni fa e senza alcun precedente – ci stanno creando notevoli disagi e danni economici in una fase in cui tutto si era già concluso, 𝙣𝙤𝙣𝙤𝙨𝙩𝙖𝙣𝙩𝙚 𝙞 𝙥𝙚𝙧𝙢𝙚𝙨𝙨𝙞 𝙨𝙞𝙖𝙣𝙤 𝙨𝙩𝙖𝙩𝙞 𝙧𝙞𝙘𝙗𝙞𝙚𝙨𝙩𝙞 𝙙𝙖 𝙢𝙤𝙡𝙩𝙞 𝙢𝙚𝙨𝙞 𝙚 𝙡𝙚 𝙖𝙪𝙩𝙤𝙧𝙞𝙯𝙯𝙖𝙯𝙞𝙤𝙣𝙞 𝙤𝙩𝙩𝙚𝙣𝙪𝙩𝙚 𝙥𝙚𝙧 𝙩𝙚𝙢𝙥𝙤. Purtroppo di tempo ne è rimasto poco per l’evento e, invece di dedicarci alla sua buona riuscita, continuiamo a ricevere comunicazioni contraddittorie da parte degli stessi uffici che ci hanno autorizzato, continuando ancora adesso a mandarci nella confusione più totale oltre ai conseguenti disagi.

Inoltre, invece di procedere spediti con l’organizzazione, ci dobbiamo fermare per difenderci dalle dispute politiche fra opposte fazioni in cui veniamo ingiustamente tirati in ballo.

Noi siamo dei privati che si stanno dando da fare per realizzare un evento pubblico utilizzando solo e proprie forze, facendo sacrifici e usando fondi privati, ma nonostante ciò veniamo osteggiati e accusati strumentalmente. 𝙉𝙤𝙣 𝙖𝙗𝙗𝙞𝙖𝙢𝙤 𝙣𝙪𝙡𝙡𝙖 𝙖 𝙘𝙝𝙚 𝙛𝙖𝙧𝙚 𝙘𝙤𝙣 𝙦𝙪𝙚𝙨𝙩𝙖 𝙖𝙢𝙢𝙞𝙣𝙞𝙨𝙩𝙧𝙖𝙯𝙞𝙤𝙣𝙚, con cui dobbiamo rapportarci per ovvie ragioni, come abbiamo fatto in passato con la Commissione Straordinaria e come faremo in futuro con chi ci sarà.

Siamo oggetto di accuse infondate e malevole e di critiche assurde su quello che stiamo cercando di fare per il bene della città.

𝙉𝙤𝙣 𝙘𝙞 𝙖𝙨𝙥𝙚𝙩𝙩𝙖𝙫𝙖𝙢𝙤 𝙪𝙣 𝙜𝙧𝙖𝙯𝙞𝙚, 𝙢𝙖 𝙣𝙚𝙢𝙢𝙚𝙣𝙤 𝙙𝙞 𝙚𝙨𝙨𝙚𝙧𝙚 𝙩𝙧𝙖𝙩𝙩𝙖𝙩𝙞 𝙞𝙣 𝙦𝙪𝙚𝙨𝙩𝙤 𝙢𝙤𝙙𝙤! Si dimentica troppo facilmente che senza la nostra iniziativa e senza i nostri sacrifici – non solo economici, ma anche di tempo che sottraiamo alle nostre famiglie e al nostro lavoro – questo Natale in città sarebbe stato più buio e triste e non sarebbe stata la considerazione dei tanti visitatori che già in questi giorni stanno riempendo le nostre strade e le piazze. 𝙀 𝙥𝙤𝙞, 𝙨𝙚 𝙣𝙤𝙣 𝙘𝙞 𝙛𝙞𝙨𝙨𝙞𝙢𝙤 𝙞𝙣𝙩𝙚𝙧𝙚𝙨𝙨𝙖𝙩𝙞 𝙣𝙤𝙞, 𝙘𝙝𝙞 𝙖𝙡𝙩𝙧𝙤 𝙖𝙫𝙧𝙚𝙗𝙗𝙚 𝙞𝙙𝙚𝙖𝙩𝙤 𝙚 𝙥𝙧𝙤𝙜𝙧𝙖𝙢𝙢𝙖𝙩𝙤𝙚𝙫𝙚𝙣𝙩𝙞 𝙙𝙞 𝙧𝙞𝙘𝙝𝙞𝙖𝙢𝙤 𝙩𝙪𝙧𝙞𝙨𝙩𝙞𝙘𝙤 𝙥𝙚𝙧 𝙡𝙖 𝙘𝙞𝙩𝙩𝙖’?

Ci è stato anche detto, infatti, che siamo dei “privilegiati”, ma i fatti dimostrano il contrario. Noi siamo stanchi e delusi dai continui ostacoli che ci mettono davanti senza motivo, siamo stanchi di essere criticati senza che però vengano fatte proposte alternative o migliorative. 𝙌𝙪𝙚𝙨𝙩𝙖 𝙚’ 𝙡𝙖 𝙫𝙚𝙧𝙞𝙩𝙖’. Nonostante tutto, però, andiamo avanti e porteremo a termine la manifestazione e l’impegno per la comunità. Ci riserviamo poi di compiere le azioni risarcitorie per i danni e i disagi subiti e che continuiamo a subire, secondo ciò che i nostri legali ci consiglieranno di fare.

A chi cerca di tirarci per la giacchetta ci permettiamo solo di dire che “prima di parlare bisognerebbe domandarsi se ciò che si dirà corrisponde a verità, se non provoca del male a qualcuno, se è utile ••• perché certe volte è meglio il silenzio che parole senza senso”