Partito Democratico di Manfredonia: “Il lavoro non ti ama”

MANFREDONIA (FOGGIA), 14/11/2022 – “Il Circolo del PD di Manfredonia vuole essere parte attiva nella riflessione collettiva che porterà al Congresso (ri)fondativo. Così abbiamo deciso di avviare una fase di approfondimento delle tematiche più coerenti con la nostra visione di parte e che dovrebbero produrre un pensiero più centrato rispetto ai principi, valori e politiche attive di cui vorremmo che il Partito si facesse carico.

È indubbio che uno degli ambiti prioritari riguarda il lavoro, soprattutto dal punto di vista e di conoscenza delle nuove forme in cui da tempo ha preso corpo e del tentativo di cercare e trovare soluzioni alle criticità più spinte. Diamo quindi il via ad alcuni incontri di approfondimento a cominciare proprio dal lavoro; e lo facciamo nella forma di un podcast da ascoltare in leggerezza e convivialità di pensiero (la modalità la scoprirete vivendola). Due appuntamenti brevi (ognuno della durata di tre quarti d’ora più eventuale chiacchierata), aperti a chiunque sia interessato a partecipare, nei prossimi giovedì 17 e 24 novembre (alle ore 19:00). Alè”. Lo riporta il Partito Democratico di Manfredonia.