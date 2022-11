Riuniti di Foggia, listeria in partoriente: preoccupazione per il feto

FOGGIA, 14/11/20022 – La situazione della donna ricoverata al «Riuniti» per listeriosi è in costante e continuo miglioramento, ma c’è preoccupazione per il feto. E stamattina dovrebbero arrivare le analisi di conferma sul secondo caso, un cinquantenne foggiano.

La situazione rispetto al batterio che prolifera in alcuni cibi (specie insaccati e precotti) è sotto controllo, e in Puglia non si può parlare di emergenza, anche se – come dice l’assessore alla Salute, Rocco Palese – « la nostra è la regione in cui si registrano più infrazioni rispetto alla cattiva conservazione ma anche alla contraffazione delle etichette».

Il caso della partoriente di Foggia potrebbe essere dovuto proprio ai wurstel, che non a caso sono stati oggetto di controlli mirati dei Nas a inizio novembre nelle catene di distribuzione. La donna è uscita dall’Intensiva sabato pomeriggio. La trasmissione dell’infezione al feto è considerata certa. I medici hanno preso tutte le precauzioni del caso somministrando l’opportuna terapia antibiotica, ma il rischio è che si sviluppi una pericolosa encefalite batterica.

Venerdì la Regione ha scritto alla Asl per chiedere più dettagli sui consumi alimentari della paziente, «anche al fine di avviare le indagini ispettive ed eventualmente analitiche sugli operatori e sugli alimenti». Sul caso sospetto del 55enne foggiano, anche lui finito in Rianimazione (ma non al «Riuniti» come abbiamo scritto ieri), a far temere per la listeriosi ci sono anche i sintomi di alcuni familiari, sintomi compatibili con una gastroenterite. Lo riporta la Gazzetta del mezzogiorno.