Schianto in autostrada: morto 24enne foggiano ricoverato in Rianimazione

FOGGIA, 14/11/2022 – Non ce l’ha fatta Gianpaolo Damato, il giovane di 24 anni coinvolto nell’incidente lungo l’autostrada A1 nei pressi del casello di Parma in località Beneceto e poi ricoverato in condizioni critiche nel reparto di Rianimazione dell’Ospedale Maggiore di Parma.

Il ragazzo, originario di Foggia e trasferitori da poco nella nostra città per motivi di lavoro, è deceduto. Le condizioni di Gianpaolo erano apparse da subito disperate: in pochi istanti i soccorritori lo avevano trasportato d’urgenza in ospedale a Parma in terapia intensiva. Il 24enne è poi deceduto nelle ore successive al trasferimento.