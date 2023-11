Foggia, Cudini: “Punto importantissimo. Lo abbiamo ottenuto lottando”

“Un punto fondamentale conquistato con determinazione. Non abbiamo mantenuto il possesso palla a lungo e non abbiamo sostenuto un’azione offensiva significativa, ma abbiamo giocato la nostra partita e sono soddisfatto. È stata una partita combattuta, e nonostante il periodo difficile, siamo rimasti in partita”.

E’ quanto ha detto mister Mirko Cudini del Foggia, al termina della gara tra i satanelli e la Juve Stabia.

“Volevamo sfruttare le debolezze della Juve Stabia, ad esempio con rapidi contropiedi per metterli in difficoltà in difesa, ma non siamo riusciti”, ha detto Cudini.

“lNella scorsa stagione abbiamo seguito una strada simile. Potremmo continuare a giocare con tre difensori, la squadra ha bisogno di basarsi sulle proprie certezze”, ha detto ancora il mister del Foggia.