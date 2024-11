Alle 14:10 circa, un incendio ha colpito un mezzo pesante sulla A14 Bologna-Taranto, causando la temporanea chiusura del tratto compreso tra il bivio con la A16 Napoli-Canosa e Cerignola est in direzione Pescara. L’incidente si è verificato all’altezza del km 601,8, dove le fiamme hanno costretto le autorità a fermare la circolazione per garantire la sicurezza degli utenti in transito ef

Sul luogo sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco per domare l’incendio, i soccorsi meccanici per gestire il mezzo coinvolto, le pattuglie della Polizia Stradale per dirigere il traffico e il personale della Direzione dell’8° Tronco di Bari di Autostrade per l’Italia. Al momento, il traffico risulta completamente bloccato nel tratto interessato, con una coda di circa un chilometro in direzione Pescara.

Per chi viaggia da Bari verso Pescara, è consigliata l’uscita a Canosa, con possibilità di percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A14 a Cerignola est. Chi invece proviene dalla A16 Napoli-Canosa e viaggia verso Pescara può uscire a Cerignola ovest e, dopo aver percorso le strade alternative, può rientrare in autostrada a Cerignola est. Le autorità invitano gli automobilisti a prestare attenzione ai percorsi indicati ea seguire gli aggiornamenti sul traffico.

Lo riporta foggiatoday.it