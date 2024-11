Recentemente, in Italia, è stata approvata una normativa volta a contrastare con maggiore severità le aggressioni ai danni dei professionisti sanitari e sociosanitari.

Il decreto legge, già passato al vaglio del Senato, ha ottenuto il via libera definitivo dalla Camera e sarà presto convertito in legge.

Questo provvedimento giunge in risposta a un preoccupante incremento di episodi di violenza nelle strutture sanitarie, come dimostrato da incidenti significativi, tra cui quello avvenuto al Policlinico “Riuniti” di Foggia, dove il personale medico è stato aggredito dai familiari di una paziente deceduta.

La nuova norma prevede l’arresto obbligatorio in flagranza per chiunque provochi lesioni a professionisti sanitari durante l’esercizio delle loro funzioni. In alcuni casi specifici, sarà possibile applicare l’arresto in flagranza differita.

Inoltre, il provvedimento disciplina anche i reati di danneggiamento delle attrezzature mediche e delle strutture sanitarie, prevedendo la citazione diretta a giudizio per gli autori di tali danni.

Questa legge rappresenta un importante passo avanti nella tutela dei lavoratori della sanità, con l’obiettivo di garantire un ambiente di lavoro più sicuro e proteggere la qualità del servizio sanitario nazionale.

Lo riporta cerignolaviva.it