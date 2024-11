Concorso Comune di Foggia 2024: 97 i posti disponibili

Il concorso prevede la copertura di 97 posti così suddivisi:

Area Operatori Esperti : 15 posti per il profilo di Operatore Esperto.

: 15 posti per il profilo di Operatore Esperto. Area Istruttori : 66 posizioni nei ruoli di Istruttore Amministrativo (16 posti), Istruttore Tecnico-Geometra (9 posti), Istruttore Contabile (17 posti di cui 5 finanziati esternamente), Istruttore Informatico (6 posti), e Istruttore Agente di Polizia Locale (18 posti).

: 66 posizioni nei ruoli di Istruttore Amministrativo (16 posti), Istruttore Tecnico-Geometra (9 posti), Istruttore Contabile (17 posti di cui 5 finanziati esternamente), Istruttore Informatico (6 posti), e Istruttore Agente di Polizia Locale (18 posti). Area Funzionari: 16 posti per il ruolo di Funzionario Assistente Sociale, interamente finanziati con fondi esterni.

Le posizioni finanziate da fondi esterni sono sostenute dal Fondo di Solidarietà Comunale e dal Fondo Povertà, che permettono di coprire 21 delle 97 assunzioni totali.

Requisiti di partecipazione e riserve di posti

Per partecipare al concorso, è necessario essere cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione Europea, avere almeno 18 anni e possedere specifici titoli di studio: diploma di scuola secondaria per i profili di istruttore, diploma di scuola media per gli operatori esperti, e una laurea per il ruolo di Funzionario Assistente Sociale. I candidati devono inoltre dimostrare idoneità psico-fisica e non avere condanne penali.

Il concorso prevede riserve di posti per categorie specifiche:

Volontari delle Forze Armate (FF.AA.) : riserva applicata a tutti i profili professionali.

: riserva applicata a tutti i profili professionali. Operatori Volontari del Servizio Civile Universale: riserva per alcuni profili, tra cui Istruttore Amministrativo, Geometra e Operatore Esperto.

Prove di selezione

Il concorso si articola in una prova scritta per ogni ruolo, con domande a risposta multipla o aperta, focalizzate su materie specifiche. Di seguito, un riepilogo delle principali aree di valutazione per i vari profili:

Istruttore Amministrativo : diritto amministrativo, enti locali, diritto pubblico, competenze informatiche di base.

: diritto amministrativo, enti locali, diritto pubblico, competenze informatiche di base. Istruttore Tecnico-Geometra : progettazione edilizia, urbanistica, catasto, topografia e software CAD.

: progettazione edilizia, urbanistica, catasto, topografia e software CAD. Istruttore Contabile : contabilità pubblica, finanza locale, bilancio e gestione, normativa tributaria.

: contabilità pubblica, finanza locale, bilancio e gestione, normativa tributaria. Istruttore Informatico : reti, sicurezza informatica, programmazione di base, database.

: reti, sicurezza informatica, programmazione di base, database. Istruttore Agente di Polizia Locale : diritto penale, codice della strada, pubblica sicurezza e pronto soccorso.

: diritto penale, codice della strada, pubblica sicurezza e pronto soccorso. Funzionario Assistente Sociale : metodologie di intervento, legislazione sociale, diritto amministrativo, psicologia.

: metodologie di intervento, legislazione sociale, diritto amministrativo, psicologia. Operatore Esperto: procedure amministrative operative, supporto negli uffici pubblici e sicurezza sul lavoro.

In particolare, gli aspiranti Agenti di Polizia Locale dovranno affrontare una prova di efficienza fisica per dimostrare idoneità a mansioni operative, come corsa, esercizi di forza e agilità.

Competenze aggiuntive valutate

Per tutti i profili, la prova scritta include una valutazione delle competenze informatiche e della conoscenza della lingua inglese, con domande di comprensione e traduzione di base.

Modalità di partecipazione

Le domande devono essere presentate online attraverso il Portale inPA (www.inpa.gov.it) entro 15 giorni dalla pubblicazione dei bandi sul sito del Comune di Foggia, nella sezione “Amministrazione Trasparente”. Per l’accesso al portale è necessario utilizzare uno degli strumenti di identità digitale, come SPID, CIE o CNS.

I candidati idonei avranno accesso a posizioni stabili e sicure, con orario full-time di 36 ore settimanali e distribuite secondo le necessità degli uffici comunali.

Documenti utili

