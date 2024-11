Foggia presenta il primo rapporto dell’Osservatorio Mafia.Obiettivo, avviare un’azione civile per monitorare il fenomeno

Venerdì 22 novembre, a Palazzo Dogana, la presentazione del lavoro realizzato dal CSV Foggia, in collaborazione con il Laboratorio Interdipartimentale di Storia e Media Audiovisivi dell’Università di Salerno, con il patrocinio dalla Consulta Provinciale per la Legalità e la collaborazione di Libera Foggia.

Si terrà venerdì 22 novembre, alle ore 17.00, presso la Provincia di Foggia – sala Giunta di Palazzo Dogana (Piazza XX Settembre n. 20), la conferenza stampa di presentazione del primo rapporto dell’Osservatorio Mafia di Foggia. Questa iniziativa, promossa dal Centro di Servizio al Volontariato di Foggia in collaborazione con il Laboratorio Interdipartimentale di Storia e Media Audiovisivi dell’Università di Salerno, è patrocinata dalla Consulta Provinciale per la Legalitàe vede il supporto di Libera – Coordinamento di Foggia e del Ce.S.eVo.Ca.

L’evento vedrà la partecipazione di figure istituzionali e accademiche di rilievo. Introdurranno i lavori Giuseppe Nobiletti, presidente della Provincia di Foggia; Giuseppe La Porta, vicepresidente della Consulta Provinciale per la Legalità e Pasquale Marchese, presidente del CSV Foggia. Seguiranno interventi di Maria Chiara Calò, ricercatrice dell’Università “Federico II” di Napoli e delle volontarie del Servizio Civile Digitale del CSV Foggia, Maria Lorenza Vitrani e Laura Picoi, che hanno condotto l’analisi insieme ai colleghi Emanuele Simone e Laura Leone.

A loro si unirà Valentina D’Auria, ricercatrice dell’Università di Salerno.Le conclusioni saranno affidate a Marcello Ravveduto, professore associato di Public History presso l’Università di Salerno. Modera l’incontro la giornalista Annalisa Graziano.

L’Osservatorio Mafia della città di Foggia è nato con una missione precisa: aumentare la consapevolezza e l’informazione del pubblico locale sul fenomeno mafioso attraverso uno studio dettagliato dei media e dei documenti ufficiali. Il progetto ha preso le mosse dal convegno “Mafie Social Club. Come combattere le trappole della rete”, organizzato dalla Consulta Provinciale per la Legalità nel dicembre 2023 e rappresenta un impegno concreto per affrontare le problematiche locali legate alla criminalità organizzata.

Nella sua fase sperimentale, l’Osservatorio ha concentrato le proprie analisi sugli articoli e i documenti relativi al fenomeno mafioso esclusivamente per la città di Foggia, coprendo un arco temporale di dodici mesi (giugno 2023 – giugno 2024). Questo lavoro è stato condotto con impegno dagli operatori del Servizio Civile Digitale del CSV Foggia, a partire dal febbraio 2024.

Il rapporto che verrà presentato il 22 novembre rappresenta un primo passo per costruire una base di conoscenze affidabili sul fenomeno mafioso a livello locale nel suo rapporto con i media, con l’obiettivo di promuovere la partecipazione consapevole dei cittadini alla lotta alla criminalità organizzata. Il lavoro dell’Osservatorio Mafia di Foggia non è soltanto uno strumento di analisi, ma anche un mezzo per sviluppare un confronto costruttivo tra istituzioni, associazioni e cittadini e per supportare le forze della legalità e della trasparenza.