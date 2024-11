Governo: stanziati 100 milioni per aziende colpite dalla siccità

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha accolto la proposta avanzata dal Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, per attivare un cofinanziamento nazionale di 74,8 milioni di euro. Questa somma si aggiunge ai 37,4 milioni già stanziati dall’Unione Europea il 10 ottobre, con l’obiettivo di sostenere le aziende agricole colpite dalla siccità che ha interessato il Sud Italia e le principali isole nel 2024.

La nota ministeriale precisa che i fondi disponibili per affrontare l’emergenza climatica ammontano ora a oltre 112 milioni di euro. Questo risultato rappresenta un supporto concreto per gli agricoltori, soprattutto nel settore cerealicolo, che ha subito gravi cali produttivi. Il Masaf, in collaborazione con la Conferenza Stato-Regioni, definirà presto le modalità per distribuire gli aiuti nelle zone e nei settori più danneggiati. I dettagli degli interventi saranno inviati alla Commissione Europea entro il 31 dicembre 2024, mentre la distribuzione degli aiuti sarà completata entro il 30 aprile 2025.

Lo riporta Olivonews.it