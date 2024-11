"Moby Dick": 43 Arresti e sequestro di beni per 520 Milioni. In carcere un manfredoniano, 2 foggiani ai domiciliari

Palermo. All’alba di oggi, un’importante operazione di polizia e guardia di finanza, sotto la direzione della Procura Europea (EPPO), ha portato all’arresto di 43 persone e al sequestro di beni per un valore di circa 520 milioni di euro. Tra gli arrestati, 34 sono stati condotti in carcere, 9 agli arresti domiciliari, e altre 4 persone sono state colpite da misure interdittive.

L’operazione, denominata “Moby Dick”, ha rivelato una maxi truffa da 1,3 miliardi di euro basata su un complesso sistema di false fatturazioni.

Le indagini, avviate dai nuclei di Polizia economico-finanziaria di Varese, Milano e Palermo, hanno portato alla luce un sofisticato meccanismo di frode carosello sull’Iva, aggravato dal metodo mafioso. Gli investigatori hanno scoperto il coinvolgimento di esponenti della criminalità organizzata siciliana e campana, i quali, attratti dai profitti del sistema fraudolento, hanno partecipato attivamente, finanziando le operazioni e riciclando i proventi di altre attività illecite.

L’Indagine e gli obiettivi dell’operazione

La frode è stata orchestrata attraverso la creazione e gestione di “società fantasma” o “missing trader”, entità fittizie che, approfittando del regime di non imponibilità Iva per le transazioni intracomunitarie, acquistavano beni elettronici e informatici senza applicazione dell’imposta. Queste società, prive di una reale struttura operativa e gestite da prestanome, emettevano fatture false e, dopo un periodo di attività di circa due anni, venivano dismesse per evitare obblighi fiscali, sostituite da altre aziende con caratteristiche simili.

La “cartiera” rivendeva la merce ad altre imprese italiane applicando l’Iva ordinaria, ma senza versare l’imposta all’Erario. Questo schema permetteva agli indagati di ottenere un doppio vantaggio: immettere beni sul mercato a prezzi altamente competitivi e riciclare i proventi attraverso società di “filtro” (o “buffer”) e imprese operative denominate “broker”. Queste ultime vantavano crediti Iva nei confronti dello Stato, rendendo complessa la ricostruzione della rete fraudolenta. Parte dei beni veniva poi rivenduta alle stesse aziende comunitarie che avevano iniziato il ciclo, creando un sistema circolare destinato a perpetuarsi.

Il raggio dell’operazione e le implicazioni internazionali

L’operazione ha avuto una portata transnazionale, coinvolgendo non solo l’Italia ma anche Paesi come la Repubblica Ceca, la Slovacchia, la Spagna, il Lussemburgo, la Bulgaria, la Croazia e gli Emirati Arabi. Questo ha richiesto un coordinamento internazionale tra diverse autorità investigative e l’utilizzo di unità specializzate, tra cui le unità cinofile “cash dog” della guardia di finanza, addestrate per scoprire banconote nascoste.

In totale, sono state eseguite oltre 160 perquisizioni in 30 province italiane tra abitazioni, uffici e aziende riconducibili agli indagati. Tra i beni sequestrati, figurano complessi residenziali e immobiliari dal valore di circa 10 milioni di euro, situati in località come Cefalù, Chiavari, Bellano, Noli, Cinisello Balsamo e Milano. I numeri dell’indagine sono impressionanti: 200 indagati, 400 società coinvolte, di cui 269 “cartiere”, 55 “buffer”, 28 “broker” e 52 società conduit estere.

La meccanica della frode e il danno erariale

Il danno causato all’Unione Europea è legato all’Iva riportata nelle fatture emesse dalle “cartiere” che, pur incassando l’imposta, non la versavano, distribuendo invece i proventi tra i complici. Il metodo utilizzato prevedeva il passaggio dei beni attraverso varie società per rendere difficile l’identificazione del circuito e dei beneficiari finali. Questo sistema ha prodotto un volume complessivo di fatture false per 1,3 miliardi di euro nel periodo 2020-2023.

La convergenza di due filoni investigativi distinti – uno economico-finanziario e l’altro di tipo criminale, sviluppati rispettivamente dai nuclei di polizia e dagli investigatori della squadra mobile e del Sisco – ha permesso di ottenere prove decisive, portando la Procura Europea a presentare le richieste di misure cautelari accolte dal gip di Milano.

La complessità dell’operazione “Moby Dick” ha messo in luce la capacità della criminalità organizzata di infiltrarsi in circuiti economici complessi, utilizzando strumenti legali e finanziari per alimentare una rete di frodi e riciclaggio, con un impatto devastante sulle risorse pubbliche e sull’economia legale.

Lo riporta palermotoday.it

Tra le persone indagate e interessate dalla misura cautelare anche Pasquale Rinaldi, nato a Manfredonia (FG) il 15.01.1971. La società oggetto delle indagini di riferimento per Manfredonia è la WEBBIN S.r.l., “responsabile dell’illecito amministrativo previsto dagli artt. 5, comma l, lett. d), 6, 21, 25 quinquiesdecies d.lgs. 231/2001 m dipendenza dei reati tributari indicati al capo 100) commessi da soggetti apicali, nell’interesse e a vantaggio della società; Fatto commesso a Manfredonia (FG) dal 14.1.2020 al 28.2.2024“.

Tra gli indagati nel Foggiano: Colamussi Gianfranco, nato il 21.12.1981 a Foggia, Colamussi Vito, nato a Foggia il 04.07.1977.