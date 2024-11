L’inchiesta della Procura di Roma ha rivelato un sistema di corruzione “classico” che ruota intorno ai lavori di manutenzione stradale della Capitale. Secondo le accuse, un imprenditore, Mirko Pellegrini, avrebbe distribuito tangenti, regali come orologi e cene di lusso a funzionari pubblici compiacenti per ottenere appalti multimilionari, per un valore complessivo di circa 100 milioni di euro. Le perquisizioni hanno coinvolto gli uffici del Dipartimento dei Lavori Pubblici del Comune di Roma e della società Astral, Azienda Strade Lazio.

Le indagini puntano anche a chiarire eventuali irregolarità nell’assegnazione di fondi destinati al Giubileo e ad altre opere pubbliche. Il Comune di Roma ha confermato che sta collaborando con la Guardia di Finanza e la Procura, avviando controlli interni sugli interventi e costituendo una commissione ispettiva di esperti per verificare la regolarità dei lavori. Tra gli indagati figurano cinque pubblici ufficiali, inclusi alcuni funzionari comunali e due agenti della Polizia Stradale. Le accuse comprendono associazione a delinquere, frode nelle pubbliche forniture, turbativa d’asta, riciclaggio e autoriciclaggio.

L’imprenditore Pellegrini è sospettato di aver orchestrato un disegno criminoso per garantirsi l’assegnazione degli appalti per il rifacimento del manto stradale, spesso impiegando meno materiale di quello richiesto per ridurre i costi, con la complicità dei pubblici ufficiali. Tra i cantieri sotto esame vi sono quelli di via della Serenissima, via della Magliana e piazzale De Bosis. In fase di accertamento è anche una gara relativa ai lavori della Ryder Cup di golf, che includeva interventi per il raddoppio di via Marco Simone, con una base d’asta di quasi 5 milioni di euro.

La Procura segnala che le attività illecite potrebbero essere tuttora in corso, e gli inquirenti stanno esaminando una quarantina di appalti affidati negli ultimi due anni. Inoltre, una delle società legate a Pellegrini avrebbe ottenuto, solo nella scorsa primavera, quattro appalti connessi agli interventi per il Giubileo, consolidando il sospetto di un’organizzazione ben strutturata che operava per ottenere vantaggi finanziari con la frode.

