Piemontese incontra la campionessa di boxe Cristina Garganese

“Tutti i pugliesi saranno idealmente a bordo ring, sabato prossimo, per sostenere Cristina Garganese, esempio di dedizione e passione per lo sport: la sua storia è la dimostrazione che con il lavoro duro e la determinazione, ogni sogno può diventare realtà”. Lo ha detto il vicepresidente della Regione Puglia e assessore allo Sport per Tutti, Raffaele Piemontese, ricevendo stamattina la campionessa di pugilato, accompagnata dal coach della Pugilistica Francavillese Francesco Corvino, decano del mondo del pugilato con più di 45 anni di esperienza prima come atleta e poi come allenatore, e dal consigliere regionale e presidente del Comitato permanente di Protezione Civile Maurizio Bruno.

Dopodomani, sabato 16 novembre, il Palazzetto dello Sport di Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi, ospiterà un evento storico per la boxe femminile italiana: Cristina Garganese, la giovane e determinata pugile professionista originaria della città, sfiderà Bianca Voglino per il titolo italiano Supergallo.

Cristina Garganese, classe 1996, è una delle atlete più promettenti nel panorama pugilistico italiano. Inizia a praticare pugilato all’età di soli 6 anni, nella Pugilistica Francavillese sotto la guida del maestro Francesco Corvino. Nonostante le difficoltà iniziali, in un ambiente ancora poco aperto alla boxe femminile, Cristina non ha mai mollato, conquistando il rispetto di tutti con la sua tenacia e passione per lo sport.

Dopo un lungo percorso da dilettante che l’ha vista partecipare a 58 match, Cristina ha fatto il suo debutto nel mondo dei professionisti nel 2023, con una determinazione che non ha conosciuto ostacoli. La sua carriera da professionista è iniziata con sfide internazionali, tra cui una memorabile in Catalogna, dove ha dato prova di grande coraggio e preparazione. Recentemente, la pugile ha conquistato la sua prima vittoria tra i pro a Alicante, in Spagna, e ora è pronta per l’appuntamento più importante della sua carriera: il titolo italiano Supergallo.

“Cristina è una di quelle atlete che ci ricordano ogni giorno che il sesso debole non esiste: la sua è una storia di coraggio, resilienza e passione – ha detto Piemontese –: siamo sicuri che l’evento di sabato prossimo sarà un grande spettacolo di sport e passione, con il Palazzetto dello Sport di Francavilla Fontana che si prepara ad accogliere centinaia di tifosi per sostenere Cristina in questa storica sfida”.