La Biblioteca “la Magna Capitana” di Foggia rinnova la sua collaborazione con il “Foggia Film Festival”, che si terrà dal 17 al 23 novembre 2024, con un omaggio speciale a Marcello Mastroianni in occasione del centenario della sua nascita e del ventennale della sua scomparsa. La Biblioteca allestirà una mostra di manifesti cinematografici a lui dedicata, visitabile dal 14 novembre al 28 dicembre 2024 presso la Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di piazza XX Settembre. La collezione di 38 manifesti ripercorrerà l’illustre carriera dell’attore, ricordato anche per il film “La legge” girato sul Gargano nel 1958 insieme a Gina Lollobrigida.

Il 7 novembre 1957, il giornale “Il Foglietto” annunciava che il celebre regista americano Jules Dassin, noto per capolavori come “Rififi”, avrebbe girato un nuovo film nel suggestivo scenario del Gargano. Era il secondo importante progetto cinematografico ambientato in quella regione, dopo “Il Figlio dell’uomo” di Virgilio Sabel nel 1954. L’opera, intitolata “La legge”, si basava sul romanzo “La lois” di Roger Vailland, premiato con il Goncourt nel 1957.

Le informazioni sull’inizio delle riprese e i dettagli della troupe erano scarse, ma si sapeva che il cast avrebbe incluso attori di fama. La produzione, una coproduzione italo-francese della Titanus, vide la partecipazione di nomi illustri come Gina Lollobrigida (Marietta), Marcello Mastroianni (Enrico), Yves Montand, Melina Mercouri, Paolo Stoppa e altri.

La storia, ambientata in un villaggio della Corsica, si concentra su un gioco simbolico, “la Legge”, praticato in un’osteria, dove un capo poteva rivelare verità scomode senza replica. Questa dinamica simboleggiava la legge del più forte, impersonata da Don Cesare, un anziano signore circondato da servette, tra cui la giovane Marietta, amata dal forestiero Enrico, agronomo proveniente dal continente.

Le riprese del 1958 si svolsero tra Carpino, Rodi e Peschici, trasformando i borghi in set cinematografici e coinvolgendo numerosi abitanti locali come comparse. “Il Foglietto” del 5 giugno 1958 raccontava del soggiorno della Lollobrigida in una villa a Rodi Garganico, insieme alla famiglia e al personale di servizio, mentre Mastroianni e altri attori risiedevano all’Autostello Bellariva di San Menaio.

Durante le riprese, la Lollobrigida festeggiò il suo onomastico con un ricevimento elegante, come riportato da “Il Foglietto” del 3 luglio 1958, a cui parteciparono Dassin, il suo assistente Deray, l’operatore Martelli, e vari membri del cast e della produzione.