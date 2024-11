Due persone, padre e figlio, sono state iscritte nel registro degli indagati per omicidio colposo in relazione alla morte di Margaret Spada, una giovane di 22 anni originaria della provincia di Siracusa, deceduta dopo una rinoplastica eseguita in un centro medico a Roma. La ragazza avrebbe accusato un malore subito dopo la somministrazione dell’anestesia locale. I due indagati, presunti medici e titolari della clinica, non avevano registrato né documenti né cartelle cliniche relative all’intervento.

Secondo le indagini condotte dalla Procura di Roma, coordinate dal procuratore Erminio Amelio, Margaret era giunta nella Capitale il 4 novembre insieme al fidanzato per l’intervento di rinoplastica, dopo aver trovato il centro tramite un’inserzione su TikTok. Tuttavia, la famiglia nega questa ricostruzione, sostenendo che la scelta del chirurgo fosse stata fatta con attenzione e non seguendo mode o pubblicità.

L’avvocato dei familiari, Alessandro Vinci, ha espresso il profondo dolore della famiglia, dichiarando: “I genitori sapevano dove si trovava la figlia e si erano fidati della struttura. Margaret si era affidata a un chirurgo italiano, non a centri esteri di dubbia sicurezza. Sarà l’indagine a chiarire se la struttura garantiva le dovute sicurezze.”

Agli atti dell’inchiesta è presente anche un video girato dal fidanzato di Margaret durante i disperati tentativi di rianimazione.

Inoltre, nell’ambulatorio, posto ora sotto sequestro, non è stata trovata alcuna documentazione dell’intervento, incluso il consenso informato firmato dalla giovane.

La clinica, situata all’Eur, non era dotata di insegne esterne o targhe identificative.

I risultati dell’autopsia, attesi a breve, saranno cruciali per stabilire con certezza le cause della morte, avvenuta il 7 novembre dopo quattro giorni di agonia. Nel frattempo, gli investigatori hanno sequestrato anche la cartella clinica dell’ospedale Sant’Eugenio, dove la ragazza era stata ricoverata in condizioni critiche.

“È assurdo che si possa morire per un intervento di routine,” ha commentato l’avvocato Vinci. “Una ragazza di 22 anni che torna a casa in una bara per una rinoplastica è inaccettabile. Parliamo di un ambulatorio, non di un ospedale attrezzato.”

Lo riporta Tgcom24.mediaset.it