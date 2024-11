Dopo la sosta dedicata alle selezioni nazionali, l’ultima del 2024, la Serie A tornerà in campo nel weekend successivo. Questa settimana farà da pausa, poi da sabato 23 novembre ecco di nuovo in campo tutte le squadre del massimo campionato italiano con la 13^ giornata.

Si ricomincia con la sfida di Verona tra l’Hellas e l’Inter nel pomeriggio, poi a partire dalle ore 18.00 dello stesso giorno è in programma il big match di San Siro tra Milan e Juventus. La giornata si chiuderà solo la sera di lunedì 25 novembre con Venezia-Lecce. Nel mezzo però, precisamente domenica 24 novembre alle ore 18.00, è da segnalare anche il derby del Sud tra Napoli e Roma allo Stadio Diego Armando Maradona.

Sabato 23 novembre

DOVE VEDERE VERONA-INTER (ore 15.00)

TV: Zona DAZN (canale 214 di Sky)

Streaming: DAZN, Zona DAZN, Zona Serie A (Diretta Gol Serie A) e Tim Vision

DOVE VEDERE MILAN-JUVENTUS (ore 18.00)

TV: Zona DAZN (canale 214 di Sky)

Streaming: DAZN, Zona DAZN, Zona Serie A (Diretta Gol Serie A) e Tim Vision

DOVE VEDERE PARMA-ATALANTA (ore 20.45)

TV: Sky ai canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Zona DAZN (canale 214 di Sky)

Streaming: Now TV, Sky Go, DAZN, Zona DAZN, Zona Serie A (Diretta Gol Serie A) e Tim Vision

Domenica 24 novembre

DOVE VEDERE GENOA-CAGLIARI (ore 12.30)

TV: Zona DAZN (canale 214 di Sky)

Streaming: DAZN, Zona DAZN, Zona Serie A (Diretta Gol Serie A) e Tim Vision

DOVE VEDERE COMO-FIORENTINA (ore 15.00)

TV: Zona DAZN (canale 214 di Sky)

Streaming: DAZN, Zona DAZN, Zona Serie A (Diretta Gol Serie A) e Tim Vision

DOVE VEDERE TORINO-MONZA (ore 15.00)

TV: Zona DAZN (canale 214 di Sky)

Streaming: DAZN, Zona DAZN, Zona Serie A (Diretta Gol Serie A) e Tim Vision

DOVE VEDERE NAPOLI-ROMA (ore 18.00)

TV: Sky ai canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Zona DAZN (canale 214 di Sky)

Streaming: Now TV, Sky Go, DAZN, Zona DAZN, Zona Serie A (Diretta Gol Serie A) e Tim Vision

DOVE VEDERE LAZIO-BOLOGNA (ore 20.45)

TV: Zona DAZN (canale 214 di Sky)

Streaming: DAZN, Zona DAZN, Zona Serie A (Diretta Gol Serie A) e Tim Vision

Lunedì 25 novembre

DOVE VEDERE EMPOLI-UDINESE (ore 18.30)

TV: Zona DAZN (canale 214 di Sky)

Streaming: DAZN, Zona DAZN, Zona Serie A (Diretta Gol Serie A) e Tim Vision

DOVE VEDERE VENEZIA-LECCE (ore 20.45)

TV: Sky ai canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Zona DAZN (canale 214 di Sky)

Streaming: Now TV, Sky Go, DAZN, Zona DAZN, Zona Serie A (Diretta Gol Serie A) e Tim Vision