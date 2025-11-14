A Manfredonia c'è “INCANTO”: la profumeria dove la bellezza diventa magia

Manfredonia, oggi si realizza una favola.

Stasera, in pieno centro, in Corso Manfredi 7 apre ufficialmente le sue porte “INCANTO”, la nuova profumeria dove la bellezza si trasforma in un’esperienza magica e personale.

Anna ci confessa “Ho scelto di chiamarla ‘Incanto’ perché per me la bellezza è proprio questo: un piccolo incantesimo quotidiano. Qualcosa che nasce da dentro e si riflette fuori.”

Con queste parole, la fondatrice racconta la sua visione: un luogo dove ogni profumo, ogni colore e ogni dettaglio hanno il potere di farci sentire unici.

Da Incanto, prendersi cura di sé diventa un gesto d’amore, un momento che illumina la giornata e lascia il segno.

Gli scaffali profumano di eleganza grazie a marchi iconici come Montblanc, Jimmy Chou, Armani, Miu Miu, Dolce & Gabbana, Laura Biagiotti e alcune fragranze di nicchia, pensate per chi ama distinguersi con stile e autenticità.

Oggi siete tutti invitati alla festa della bellezza! Vieni a scoprire “Incanto”, lasciati guidare dalle emozioni e trova il profumo che racconta la tua storia.

INCANTO – Profumeria

Corso Manfredi 7, Manfredonia (FG)

Inaugurazione: oggi 14 novembre 2025

Vieni a trovarci su facebook

su instagram

Perché la bellezza, quando è sincera, è sempre un piccolo incanto.





messaggio promozionale