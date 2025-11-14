Edizione n° 5884

BALLON D'ESSAI

"PONTE VERGOGNA" // Ponte Foce Aloisa, nuova proroga alla chiusura: “fino al 20 dicembre”. “Basta, è una vergogna!”
13 Novembre 2025 - ore  10:24

CALEMBOUR

ELEZIONI PUGLIA // Dalla Regione 1,4 milioni ai Comuni della Capitanata per organizzare il voto
13 Novembre 2025 - ore  13:00

Home // Attualità // A Manfredonia c’è “INCANTO”: la profumeria dove la bellezza diventa magia

Stasera, in pieno centro, in Corso Manfredi 7 apre ufficialmente le sue porte "INCANTO", la nuova profumeria dove la bellezza si trasforma in un’esperienza magica e personale.

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
14 Novembre 2025
Attualità // Manfredonia //

Manfredonia, oggi si realizza una favola.

Stasera, in pieno centro, in Corso Manfredi 7 apre ufficialmente le sue porte “INCANTO”, la nuova profumeria dove la bellezza si trasforma in un’esperienza magica e personale.

Anna ci confessa “Ho scelto di chiamarla ‘Incanto’ perché per me la bellezza è proprio questo: un piccolo incantesimo quotidiano. Qualcosa che nasce da dentro e si riflette fuori.”

Con queste parole, la fondatrice racconta la sua visione: un luogo dove ogni profumo, ogni colore e ogni dettaglio hanno il potere di farci sentire unici.
Da Incanto, prendersi cura di sé diventa un gesto d’amore, un momento che illumina la giornata e lascia il segno.

Gli scaffali profumano di eleganza grazie a marchi iconici come Montblanc, Jimmy Chou, Armani, Miu Miu, Dolce & Gabbana, Laura Biagiotti e alcune fragranze di nicchia, pensate per chi ama distinguersi con stile e autenticità.

Oggi siete tutti invitati alla festa della bellezza! Vieni a scoprire “Incanto”, lasciati guidare dalle emozioni e trova il profumo che racconta la tua storia.

INCANTO PROFUMERIA - LOGO
“INCANTO PROFUMERIA”

INCANTO – Profumeria
Corso Manfredi 7, Manfredonia (FG)
Inaugurazione: oggi 14 novembre 2025

Vieni a trovarci su facebook

su  instagram 

Perché la bellezza, quando è sincera, è sempre un piccolo incanto.

 


messaggio promozionale

