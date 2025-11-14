Il 23 gennaio 2026 il Regiohotel Manfredi di Manfredonia, nel cuore del Gargano, ospiterà la prima edizione di “Puglia Vibes – destination & experience fest”, una giornata interamente dedicata al racconto e alla valorizzazione delle esperienze di viaggio in Puglia. La scelta di una struttura specializzata in meeting ed eventi, immersa tra mare e montagna e punto di riferimento per il turismo congressuale dell’area, conferma l’ambizione dell’iniziativa: far dialogare istituzioni, operatori e professionisti del settore in una cornice altamente qualificata.

L’evento nasce in un contesto in cui la Puglia si conferma tra le regioni più attrattive del Mezzogiorno, grazie a un’offerta che combina la forza dei paesaggi – dalle coste del Gargano alle spiagge del Salento – con un patrimonio diffuso di borghi storici, enogastronomia identitaria e tradizioni vive. “Puglia Vibes” si inserisce in questa traiettoria con l’obiettivo di mettere al centro il turismo esperienziale, ovvero tutte quelle proposte che consentono al visitatore di vivere il territorio in maniera immersiva: cammini, itinerari lenti, workshop artigianali, percorsi del gusto, attività outdoor e iniziative culturali radicate nelle comunità locali.

Nel corso della giornata sono previsti momenti di confronto professionale, presentazioni di progetti, spazi dedicati al networking tra operatori, amministrazioni e stakeholder del territorio. Particolare attenzione sarà riservata ai temi della sostenibilità, della destagionalizzazione e dell’innovazione digitale applicata alla promozione turistica: tre leve ritenute strategiche per consolidare il posizionamento della Puglia sui mercati nazionali e internazionali e per distribuire i flussi lungo tutto l’anno, a beneficio dell’economia locale.

Il Regiohotel Manfredi, struttura congressuale dotata di ampi spazi per meeting e ricevimenti, si trasformerà per l’occasione in un vero e proprio laboratorio di idee per il futuro del turismo pugliese, con la presenza di imprese, associazioni di categoria, operatori dell’accoglienza, guide, consorzi e realtà innovative impegnate nello sviluppo di nuove forme di fruizione del territorio.

“Puglia Vibes – destination & experience fest” si propone, in definitiva, come un appuntamento di riferimento per chi vive e lavora nel turismo, ma anche come un segnale chiaro verso i viaggiatori: la Puglia vuole continuare a raccontarsi non solo come meta balneare, ma come destinazione completa, capace di offrire esperienze autentiche, di qualità e allineate alle aspettative di un pubblico sempre più esigente e consapevole. L’appuntamento del 23 gennaio 2026 a Manfredonia rappresenta il primo passo di un percorso che punta a fare del Gargano una piattaforma permanente di confronto sulle nuove frontiere dell’accoglienza.