Edizione n° 5885

BALLON D'ESSAI

ACQUA // Comune di Manfredonia. Acqua ai vigili del fuoco e protocollo 2008: il caso diventa “passività potenziale”
14 Novembre 2025 - ore  11:32

CALEMBOUR

LUPO // Puglia, sparò a un lupo e lo lasciò agonizzante: scatta il rinvio a giudizio
14 Novembre 2025 - ore  12:02

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // AV/AC Bari-Napoli, nuovi avanzamenti nei cantieri: progressi significativi sui lotti Apice-Hirpinia e Telese-Vitulano

APICE AV/AC Bari-Napoli, nuovi avanzamenti nei cantieri: progressi significativi sui lotti Apice-Hirpinia e Telese-Vitulano

RFI accelera sul potenziamento ferroviario del Mezzogiorno: più connessioni, tempi di viaggio ridotti e infrastrutture più sostenibili.

secondo imbocco galleria Cantone lotto Telese-Vitulano

secondo imbocco galleria Cantone lotto Telese-Vitulano

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
14 Novembre 2025
Cronaca // Primo piano //

Napoli, 14 novembre 2025 – Prosegue a ritmo sostenuto la realizzazione della nuova linea ferroviaria ad Alta Velocità/Alta Capacità Bari-Napoli, una delle opere strategiche del Gruppo FS pensata per rafforzare la mobilità nel Mezzogiorno e consolidare il corridoio ferroviario europeo Scandinavia-Mediterraneo.

Avanzamento del lotto Apice – Hirpinia

Nel tratto compreso tra Apice e Hirpinia è stato raggiunto un nuovo traguardo con l’ulteriore avanzamento dello scavo della galleria Rocchetta e il completamento delle opere civili della futura stazione “Hirpinia”. Il nuovo scalo sarà un nodo fondamentale per connettere alla rete AV le aree interne di Avellino e Benevento, offrendo nuove opportunità di mobilità a cittadini e imprese.

I lavori del lotto, affidati da RFI e diretti da Italferr, sono eseguiti dal Consorzio Hirpinia AV guidato da Webuild. L’investimento complessivo è di circa 690 milioni di euro.

Avanzamento del lotto Telese – Vitulano

Progressi importanti anche sulla tratta Telese – San Lorenzo Maggiore – Vitulano, dove è stato abbattuto l’ultimo diaframma della galleria Cantone, completando lo scavo della quinta delle sette gallerie previste. L’infrastruttura, lunga 742 metri in naturale e 244 in artificiale, è stata realizzata con metodo tradizionale in un contesto geologico particolarmente complesso. L’abbattimento del diaframma è avvenuto dal fronte lato Cancello, utilizzando escavatori da galleria dotati di martello demolitore.

L’intervento, dal valore di 500 milioni di euro, è affidato da RFI al Consorzio Telese Scarl (Ghella, Itinera, Salcef e Coget Impianti), con la direzione lavori di Italferr.

La nuova linea AV/AC Bari-Napoli

La linea Napoli-Bari, lunga 145 chilometri, prevede la realizzazione di 15 gallerie, 25 viadotti e 20 stazioni e fermate, con velocità massima di 250 km/h. L’opera, finanziata anche con fondi PNRR, rientra nel programma “Cantieri Parlanti”, l’iniziativa del Gruppo FS che promuove trasparenza e coinvolgimento delle comunità locali durante la costruzione delle grandi infrastrutture.

Si tratta di un investimento complessivo superiore ai 6 miliardi di euro, che impiega oltre 7.000 addetti tra ingegneri, tecnici e operai, generando ricadute economiche e occupazionali significative per i territori attraversati.

Benefici attesi: sviluppo, sostenibilità e integrazione europea

La nuova infrastruttura ridurrà sensibilmente i tempi di percorrenza tra Puglia, Campania e il resto d’Italia, favorendo il trasferimento di traffico da gomma a ferro e contribuendo alla riduzione delle emissioni di CO₂, in linea con gli obiettivi ambientali europei.

Con il completamento della linea, il Sud Italia sarà più vicino all’Europa, aprendo nuove prospettive per turismo, competitività industriale e sviluppo delle aree interne.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“L'unico vero maestro non è in nessuna foresta, in nessuna capanna, in nessuna caverna di ghiaccio dell'Himalaya... È dentro di noi!” - Tiziano Terzani

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO