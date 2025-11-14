Napoli, 14 novembre 2025 – Prosegue a ritmo sostenuto la realizzazione della nuova linea ferroviaria ad Alta Velocità/Alta Capacità Bari-Napoli, una delle opere strategiche del Gruppo FS pensata per rafforzare la mobilità nel Mezzogiorno e consolidare il corridoio ferroviario europeo Scandinavia-Mediterraneo.

Avanzamento del lotto Apice – Hirpinia

Nel tratto compreso tra Apice e Hirpinia è stato raggiunto un nuovo traguardo con l’ulteriore avanzamento dello scavo della galleria Rocchetta e il completamento delle opere civili della futura stazione “Hirpinia”. Il nuovo scalo sarà un nodo fondamentale per connettere alla rete AV le aree interne di Avellino e Benevento, offrendo nuove opportunità di mobilità a cittadini e imprese.

I lavori del lotto, affidati da RFI e diretti da Italferr, sono eseguiti dal Consorzio Hirpinia AV guidato da Webuild. L’investimento complessivo è di circa 690 milioni di euro.

Avanzamento del lotto Telese – Vitulano

Progressi importanti anche sulla tratta Telese – San Lorenzo Maggiore – Vitulano, dove è stato abbattuto l’ultimo diaframma della galleria Cantone, completando lo scavo della quinta delle sette gallerie previste. L’infrastruttura, lunga 742 metri in naturale e 244 in artificiale, è stata realizzata con metodo tradizionale in un contesto geologico particolarmente complesso. L’abbattimento del diaframma è avvenuto dal fronte lato Cancello, utilizzando escavatori da galleria dotati di martello demolitore.

L’intervento, dal valore di 500 milioni di euro, è affidato da RFI al Consorzio Telese Scarl (Ghella, Itinera, Salcef e Coget Impianti), con la direzione lavori di Italferr.

La nuova linea AV/AC Bari-Napoli

La linea Napoli-Bari, lunga 145 chilometri, prevede la realizzazione di 15 gallerie, 25 viadotti e 20 stazioni e fermate, con velocità massima di 250 km/h. L’opera, finanziata anche con fondi PNRR, rientra nel programma “Cantieri Parlanti”, l’iniziativa del Gruppo FS che promuove trasparenza e coinvolgimento delle comunità locali durante la costruzione delle grandi infrastrutture.

Si tratta di un investimento complessivo superiore ai 6 miliardi di euro, che impiega oltre 7.000 addetti tra ingegneri, tecnici e operai, generando ricadute economiche e occupazionali significative per i territori attraversati.

Benefici attesi: sviluppo, sostenibilità e integrazione europea

La nuova infrastruttura ridurrà sensibilmente i tempi di percorrenza tra Puglia, Campania e il resto d’Italia, favorendo il trasferimento di traffico da gomma a ferro e contribuendo alla riduzione delle emissioni di CO₂, in linea con gli obiettivi ambientali europei.

Con il completamento della linea, il Sud Italia sarà più vicino all’Europa, aprendo nuove prospettive per turismo, competitività industriale e sviluppo delle aree interne.