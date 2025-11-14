Comune di Manfredonia. Acqua ai vigili del fuoco e protocollo 2008: il caso diventa "passività potenziale"

Nuovo capitolo nella lunga vicenda dei debiti fuori bilancio del Comune di Manfredonia. Come da atto di recente online (vedi focus debiti fuori bilancio in altro testo su StatoQuotidiano.it), con un’attestazione firmata il 3 luglio 2025, il dirigente del Settore Risorse umane e Sviluppo economico, Tommaso Gioeni, ha ricostruito una serie di posizioni collegate a vecchie forniture e a un protocollo d’intesa del 2008, qualificandole come passività potenziali e non come debiti pienamente esigibili.

Nel documento si certifica innanzitutto l’inesistenza, alla data del 30 maggio 2025, di debiti fuori bilancio certi a carico del settore.

Parallelamente, però, il dirigente segnala la presenza di alcune situazioni di rischio, già comunicate in precedenza, che riguardano forniture e servizi resi in anni passati e oggi al centro di valutazioni giuridiche e contabili. Si tratta di posizioni che potrebbero trasformarsi in debito solo al verificarsi di specifiche condizioni, ad esempio l’esito sfavorevole di un contenzioso.

Tra i casi più rilevanti spicca la fornitura di acqua al comando dei Vigili del fuoco del distaccamento del porto industriale, per un importo di 72.796 euro di sorte capitale.

Nella relazione sintetica allegata, Gioeni ricostruisce il quadro normativo: la vicenda nasce da una richiesta dell’ASI e richiama anche una nota del 1998 con cui il Comune si sarebbe reso “disponibile” a sostenere le spese, in linea con una normativa che prevedeva la predisposizione di bocchette idriche antincendio a servizio dell’area industriale.

Nel tempo, però, il quadro regolatorio è mutato e, secondo il dirigente, oggi manca una base giuridica solida per imputare con certezza la spesa al bilancio comunale. La stessa relazione evidenzia come la fornitura d’acqua, pur effettivamente erogata, non trovi un chiaro aggancio nella legislazione vigente tale da trasformare il credito vantato nei confronti del Comune in un debito fuori bilancio ormai definito.

Un’altra partita, descritta sempre nel fascicolo, riguarda l’applicazione di un protocollo d’intesa del 2008 per servizi di supporto allo sviluppo e alla promozione del territorio e delle attività locali. Qui il dirigente richiama la presenza di un’opposizione di prescrizione sollevata dall’amministrazione comunale, mentre la controparte ritiene ancora dovute le somme previste dall’accordo.

Proprio l’esistenza di questo contenzioso, unita all’incertezza sull’effettiva esecuzione delle prestazioni, porta a considerare il credito come “potenziale”. Nella parte conclusiva dell’attestazione, Gioeni chiarisce che, nonostante le contestazioni, i crediti indicati restano oggetto di attento monitoraggio e vengono tenuti in conto nelle valutazioni complessive sul piano di riequilibrio.

È per questo che la documentazione viene trasmessa non solo al dirigente del Settore economico-finanziario, ma anche al sindaco e al Collegio dei revisori dei conti, chiamati a vigilare sulla corretta rappresentazione di rischi e impegni nel bilancio dell’ente. Per i cittadini e per le imprese coinvolte, l’attestazione non porta soluzioni immediate, ma apre una fase di chiarimento: le posizioni restano “aperte”, ma non determinano – almeno per ora – un esborso certo per le casse comunali. Saranno i futuri sviluppi dei contenziosi, e le eventuali decisioni dei giudici, a dire se questi crediti si tradurranno davvero in debiti fuori bilancio o se resteranno confinati nel perimetro delle passività potenziali.

A cura di Michele Solatia.