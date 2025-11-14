Comune Manfredonia. Il caso ASE S.p.A. e gli altri crediti: il dirigente finanziario parla di "passività potenziali"

Un’altra tessera si aggiunge al mosaico del risanamento dei conti del Comune di Manfredonia. Come da atto di recente online (vedi focus debiti fuori bilancio in altro testo su StatoQuotidiano.it), con un’attestazione firmata il 13 agosto 2025, la dirigente del Settore economico-finanziario, Maricarmen Distante, ha ricostruito il quadro dei debiti fuori bilancio già riconosciuti e pagati, oltre a quelli ancora presenti nel Piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

Nella prima parte del documento viene riportato un lungo elenco di posizioni già definite, con indicazione del titolo del debito, delle sentenze o delle delibere che ne hanno sancito il riconoscimento e delle date di pagamento. Si tratta di professionisti, imprese e soggetti terzi che nel corso degli anni hanno ottenuto il saldo di quanto dovuto, spesso dopo contenziosi o decisioni consiliari ad hoc.

Più delicata la sezione successiva, dove Distante elenca i debiti fuori bilancio “non ancora riconosciuti” ma inseriti nel piano di riequilibrio. Tra questi spiccano quattro posizioni di particolare rilievo economico: una sentenza del Tribunale relativa a una persona giuridica, una prestazione resa da ASE Spa nel 2016, e due incarichi professionali per attività di collaudo del PUG (Piano urbanistico generale).

Soprattutto, il documento si concentra sul caso indicato al n. 31 della tabella, relativo a una partecipata che ha svolto un “servizio da novembre 2017 ad agosto 2018” per un importo stimato di 2.146.236,97 euro, a carico del Settore Economico-finanziario, con probabilità di evento indicata al 100%.

La partecipata è ASE Spa, società oggi in stato di liquidazione, che in passato ha gestito servizi per il Comune di Manfredonia. Nella parte discorsiva dell’attestazione, Distante chiarisce che, alla luce degli approfondimenti svolti e della documentazione agli atti, non si può parlare di debito certo, liquido ed esigibile. Il dirigente, infatti, “accerta” che la singola posizione va considerata tuttora come mera passività potenziale, pur a fronte dell’importo rilevante e del rapporto consolidato tra ente e società partecipata.

A pesare sulle valutazioni del Comune è proprio lo stato di liquidazione di ASE Spa e la complessità delle verifiche sulle prestazioni rese tra il 2017 e il 2018. Le prestazioni sono state effettivamente svolte, ma il Comune contesta modalità, quantificazione e imputazione contabile, alla luce anche dei continui cambiamenti nella governance e nell’assetto organizzativo dell’ente.

Non a caso, la dirigente sottolinea le responsabilità penali previste dall’ordinamento in caso di attestazioni mendaci o di utilizzo di atti falsi nelle verifiche istruttorie. Proprio per questo, la scelta è quella della massima prudenza: il credito viene mantenuto nel perimetro del piano di riequilibrio, ma con la qualifica di passività potenziale, in attesa degli sviluppi delle procedure di liquidazione e degli eventuali contenziosi.

L’attestazione viene trasmessa al sindaco e al Collegio dei revisori dei conti, chiamati a vigilare sulla corretta rappresentazione di questa e delle altre posizioni ancora aperte. Per l’Amministrazione, si tratta di un passaggio essenziale per dimostrare alla Corte dei conti la consapevolezza dei rischi connessi alle partecipate e la volontà di affrontarli con strumenti contabili adeguati.

Per i cittadini, il “caso ASE” resta uno dei nodi simbolo della stagione del dissesto sfiorato: una vicenda che racconta il peso delle scelte del passato e il tentativo, oggi, di ricondurre a trasparenza ogni voce di bilancio. Solo i prossimi passaggi – dai tavoli tra Comune e liquidatori alle eventuali decisioni dei giudici – diranno se quei 2,1 milioni di euro si tradurranno in un conto effettivo per le casse comunali o se resteranno, definitivamente, solo una passività potenziale.

A cura di Michele Solatia.