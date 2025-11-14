Fisco: l'Agenzia delle Entrate avrà accesso diretto ai dati delle spese sanitarie e veterinarie

Dal 2025 l’Agenzia delle Entrate potrà consultare direttamente i dati delle spese sanitarie e veterinarie trasmessi al Sistema tessera sanitaria, verificando così la correttezza delle detrazioni indicate nei modelli 730 e Redditi. La novità è introdotta dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 29 ottobre 2025, che consente al Fisco di controllare importi, date, tipologie e soggetti erogatori senza richiedere preventivamente scontrini o fatture, nel rispetto della tutela dei dati per cui il contribuente abbia esercitato opposizione.

Controlli più efficienti sulle dichiarazioni dei redditi

L’accesso diretto riguarda solo le dichiarazioni selezionate per il controllo formale previsto dall’articolo 36-ter del Dpr 600/1973. Gli uffici competenti potranno confrontare immediatamente quanto dichiarato con i dati forniti dagli operatori sanitari, rafforzando il valore probatorio dei dati digitali già presenti nella dichiarazione precompilata.

Cosa potrà consultare l’Agenzia delle Entrate

Il decreto introduce il nuovo comma 4-bis all’articolo 4 del Dm 19 ottobre 2020. L’Agenzia potrà accedere a informazioni dettagliate sulle spese: codice fiscale del beneficiario, dati dell’erogatore, data del documento fiscale, tipologia della spesa, importo pagato o rimborsato, data del pagamento e modalità tracciata. Ciò permetterà di confermare o rettificare le voci di spesa senza richiedere copie cartacee.

Nuova scadenza annuale per l’invio delle spese

Dal 2025, l’invio delle spese al Sistema tessera sanitaria sarà annuale e non più semestrale, con termine entro il 31 gennaio dell’anno successivo (2 febbraio nel 2026, essendo sabato). La nuova periodicità semplifica gli obblighi per medici, farmacie e strutture sanitarie e garantisce un flusso dati più omogeneo per la dichiarazione precompilata.

Tutela per i contribuenti

Il decreto conferma il diritto dei cittadini a escludere alcune o tutte le proprie spese sanitarie dal controllo fiscale. Chi esercita l’opposizione tramite il portale tessera sanitaria potrà non rendere visibili determinati dati, che quindi non compariranno nella dichiarazione precompilata. In questi casi il contribuente dovrà conservare ricevute e fatture per eventuali controlli. Restano escluse anche le spese non obbligatorie all’invio, come cure all’estero o acquisti fuori contesto convenzionato.

Effetti pratici per lavoratori, Caf e professionisti

L’accesso diretto ai dati semplifica le procedure di visto di conformità, basato sul prospetto delle spese scaricato dal Sistema tessera sanitaria e autocertificato dal contribuente. Ne deriva una maggiore certezza per chi compila il modello 730 e un minor ricorso alla documentazione cartacea, pur restando necessario conservare ricevute e fatture per le spese escluse o oggetto di opposizione.

Il nuovo sistema sarà operativo per le spese sostenute dal 1° gennaio 2025.

