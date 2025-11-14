Edizione n° 5885

BALLON D'ESSAI

ACQUA // Comune di Manfredonia. Acqua ai vigili del fuoco e protocollo 2008: il caso diventa “passività potenziale”
14 Novembre 2025 - ore  11:32

CALEMBOUR

LUPO // Puglia, sparò a un lupo e lo lasciò agonizzante: scatta il rinvio a giudizio
14 Novembre 2025 - ore  12:02

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Foggia, “La Magna Capitana” chiusa da due anni e mezzo: sit-in alla vigilia del voto

CHIUSA Foggia, “La Magna Capitana” chiusa da due anni e mezzo: sit-in alla vigilia del voto

Il comitato per la riapertura della biblioteca “La Magna Capitana” di Foggia ha annunciato una manifestazione pubblica

Foggia, “La Magna Capitana” chiusa da due anni e mezzo: sit-in alla vigilia del voto

Biblioteca “La Magna Capitana” di Foggia - Fonte Immagine: foggiareporter.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
14 Novembre 2025
Cronaca // Foggia //

Alla vigilia delle Elezioni Regionali del 23 e 24 novembre, il comitato per la riapertura della biblioteca “La Magna Capitana” di Foggia, chiusa da quasi due anni e mezzo per lavori di adeguamento dell’impianto antincendio, ha annunciato una manifestazione pubblica. Il gruppo denuncia lavori interminabili, scarsa trasparenza e tempi di consegna incerti, elementi che hanno trasformato un intervento definito “di somma urgenza” in un nuovo simbolo delle inefficienze amministrative che gravano sulla città e sull’intera Capitanata.

La manifestazione del 22 novembre
Il comitato ricorda le lunghe chiusure dei teatri Giordano e Mediterraneo e sottolinea il “silenzio assordante” delle istituzioni locali e regionali, compreso il Comune di Foggia, accusato di aver ignorato una richiesta sostenuta da migliaia di cittadini. La mobilitazione punta a sollecitare il futuro presidente della Giunta e il nuovo Consiglio regionale affinché venga rispettato l’impegno di riaprire la biblioteca entro gennaio 2026.

I timori sul rispetto delle scadenze
Secondo il comitato restano molte incognite. Le procedure sono giudicate lente e poco trasparenti, mentre permane un nodo centrale: come riaprire gli spazi entro gennaio se la determina di Asset Puglia prevede 180 giorni naturali e consecutivi dall’individuazione dell’impresa esecutrice, che non è ancora stata selezionata? Per i promotori, la vicenda è l’ennesima dimostrazione di cantieri senza fine e promesse disattese.

“Riaprite la Magna Capitana”
Per il comitato, la chiusura prolungata rappresenta pienamente il degrado istituzionale che mortifica Foggia e la provincia. Da qui l’appello rivolto a cittadini, associazioni, movimenti e istituzioni scolastiche e universitarie a partecipare al sit-in e a inviare un segnale forte e collettivo nel giorno in cui la propaganda elettorale tace. L’obiettivo è riportare la Cultura al centro del dibattito pubblico, ricordando che Foggia e la Capitanata meritano molto di più.

Lo riporta foggiatoday.it.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“L'unico vero maestro non è in nessuna foresta, in nessuna capanna, in nessuna caverna di ghiaccio dell'Himalaya... È dentro di noi!” - Tiziano Terzani

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO