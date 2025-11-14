Alla vigilia delle Elezioni Regionali del 23 e 24 novembre, il comitato per la riapertura della biblioteca “La Magna Capitana” di Foggia, chiusa da quasi due anni e mezzo per lavori di adeguamento dell’impianto antincendio, ha annunciato una manifestazione pubblica. Il gruppo denuncia lavori interminabili, scarsa trasparenza e tempi di consegna incerti, elementi che hanno trasformato un intervento definito “di somma urgenza” in un nuovo simbolo delle inefficienze amministrative che gravano sulla città e sull’intera Capitanata.

La manifestazione del 22 novembre

Il comitato ricorda le lunghe chiusure dei teatri Giordano e Mediterraneo e sottolinea il “silenzio assordante” delle istituzioni locali e regionali, compreso il Comune di Foggia, accusato di aver ignorato una richiesta sostenuta da migliaia di cittadini. La mobilitazione punta a sollecitare il futuro presidente della Giunta e il nuovo Consiglio regionale affinché venga rispettato l’impegno di riaprire la biblioteca entro gennaio 2026.

I timori sul rispetto delle scadenze

Secondo il comitato restano molte incognite. Le procedure sono giudicate lente e poco trasparenti, mentre permane un nodo centrale: come riaprire gli spazi entro gennaio se la determina di Asset Puglia prevede 180 giorni naturali e consecutivi dall’individuazione dell’impresa esecutrice, che non è ancora stata selezionata? Per i promotori, la vicenda è l’ennesima dimostrazione di cantieri senza fine e promesse disattese.

“Riaprite la Magna Capitana”

Per il comitato, la chiusura prolungata rappresenta pienamente il degrado istituzionale che mortifica Foggia e la provincia. Da qui l’appello rivolto a cittadini, associazioni, movimenti e istituzioni scolastiche e universitarie a partecipare al sit-in e a inviare un segnale forte e collettivo nel giorno in cui la propaganda elettorale tace. L’obiettivo è riportare la Cultura al centro del dibattito pubblico, ricordando che Foggia e la Capitanata meritano molto di più.

