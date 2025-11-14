FOGGIA – Ha preso il via questa mattina lo sciopero studentesco che ha chiamato a raccolta centinaia di ragazze e ragazzi a Piazza Italia, il punto di ritrovo fissato alle 8:30 ha dato avvio a una manifestazione dedicata al diritto a una scuola sicura, moderna e realmente inclusiva.

Il corteo – organizzato dai rappresentanti delle principali realtà studentesche – protesta contro una situazione ritenuta sempre più distante dalle esigenze degli studenti. Tra le richieste, spiccano la messa in sicurezza degli edifici scolastici, molti dei quali necessitano di interventi strutturali, e una maggiore partecipazione democratica all’interno delle istituzioni scolastiche.

«Blocchiamo tutto» è lo slogan lanciato sui canali social del movimento, accompagnato dal messaggio: “Vogliamo poter frequentare ambienti sicuri e completi. Un’altra scuola è possibile, un altro mondo è possibile e saremo noi a realizzarlo”.

La manifestazione è ancora in corso e il corteo, dopo la partenza da Piazza Italia, si sta muovendo tra le vie principali della città. Non risultano, al momento, criticità particolari per la viabilità, ma è prevista una forte partecipazione nelle prossime ore.

Gli studenti annunciano che questa mobilitazione rappresenta solo il primo passo di un percorso più ampio, volto a chiedere interventi concreti e un dialogo strutturato con le istituzioni.

PH ENZO MAIZZI