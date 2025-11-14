Edizione n° 5885

Home // Cronaca // Foggia, studenti in sciopero: corteo in corso per chiedere scuole sicure (foto video)

SCUOLA Foggia, studenti in sciopero: corteo in corso per chiedere scuole sicure (foto video)

Tra le richieste, spiccano la messa in sicurezza degli edifici scolastici, molti dei quali necessitano di interventi strutturali

Foggia, studenti in sciopero: corteo in corso per chiedere scuole sicure e più democratiche

ph ENZO MAIZZI

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
14 Novembre 2025
Cronaca //

FOGGIA – Ha preso il via questa mattina lo sciopero studentesco che ha chiamato a raccolta centinaia di ragazze e ragazzi a Piazza Italia, il punto di ritrovo fissato alle 8:30 ha dato avvio a una manifestazione dedicata al diritto a una scuola sicura, moderna e realmente inclusiva.

Il corteo – organizzato dai rappresentanti delle principali realtà studentesche – protesta contro una situazione ritenuta sempre più distante dalle esigenze degli studenti. Tra le richieste, spiccano la messa in sicurezza degli edifici scolastici, molti dei quali necessitano di interventi strutturali, e una maggiore partecipazione democratica all’interno delle istituzioni scolastiche.

«Blocchiamo tutto» è lo slogan lanciato sui canali social del movimento, accompagnato dal messaggio: “Vogliamo poter frequentare ambienti sicuri e completi. Un’altra scuola è possibile, un altro mondo è possibile e saremo noi a realizzarlo”.

La manifestazione è ancora in corso e il corteo, dopo la partenza da Piazza Italia, si sta muovendo tra le vie principali della città. Non risultano, al momento, criticità particolari per la viabilità, ma è prevista una forte partecipazione nelle prossime ore.

Gli studenti annunciano che questa mobilitazione rappresenta solo il primo passo di un percorso più ampio, volto a chiedere interventi concreti e un dialogo strutturato con le istituzioni.

Foggia, studenti in sciopero: corteo in corso per chiedere scuole sicure e più democratiche
