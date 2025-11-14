Fratoianni a Foggia: conferenza e incontro alla IVECO. “Cessione a TATA Motors? Troppe ombre e lavoratori senza risposte”

Foggia – Il Segretario nazionale di Sinistra Italiana e parlamentare dell’alleanza AVS – Alleanza Verdi Sinistra, Nicola Fratoianni, è a Foggia stamani per una doppia tappa a sostegno della lista AVS e della candidatura di Antonio Decaro alla presidenza della Regione Puglia in vista delle regionali del 23 e 24 novembre 2025.

Conferenza stampa al Palazzetto dell’Arte

Prima nella Sala Rosa del Palazzetto dell’Arte “Andrea Pazienza”, dove Fratoianni ha tenuto una conferenza stampa insieme alle candidate e ai candidati del territorio, tra le quali l’avvocato Innocenza Starace di Manfredonia. Nel corso dell’incontro, il segretario ha illustrato il contributo programmatico di AVS alla coalizione progressista guidata da Decaro, soffermandosi sulle priorità sociali, ambientali e lavorative della Capitanata.

Fratoianni – che fu assessore nella seconda Giunta Vendola con delega alle Politiche Giovanili – ha risposto anche alle domande dei giornalisti sull’attuale scenario politico nazionale e internazionale, in un momento particolarmente delicato per il Paese e per il Mezzogiorno.

Tappa alla IVECO: lavoratori preoccupati per la cessione a TATA Motors

Alle ore 13:20, il segretario di Sinistra Italiana si sposterà allo stabilimento IVECO della Zona Industriale Incoronata, dove incontrerà lavoratrici e lavoratori nel pieno di una fase molto critica per il sito foggiano. La cessione “al buio” dello stabilimento – ceduto da Fiat al colosso indiano TATA Motors – solleva infatti interrogativi profondissimi: sul futuro dei 1.600 lavoratori diretti, sui circa 200 addetti dell’indotto e dei servizi ausiliari, e sulla stessa tenuta dell’intero sistema industriale della Capitanata.

Sinistra Italiana sottolinea come, a oggi, su una vicenda di questa portata non siano arrivate risposte chiare né dall’azienda né dal Governo nazionale, che continua – secondo il partito – a mantenere una linea «silenziosa e incomprensibilmente neutrale» in un passaggio considerato cruciale per il futuro dell’automotive in Italia e nel Mezzogiorno.

Canneròzzi (SI): “Una cessione opaca, servono garanzie per chi lavora”

Il referente provinciale di Sinistra Italiana, Fedele Canneròzzi, ribadisce le preoccupazioni del partito: «Siamo di fronte a una cessione con troppe zone d’ombra. La comunità foggiana, i lavoratori e l’intero territorio hanno diritto a conoscere quale sarà il destino dello stabilimento e delle famiglie coinvolte». Secondo AVS, la mancanza di trasparenza e di un piano industriale credibile rischia di aggravare ulteriormente la già fragile struttura produttiva della Capitanata.

Una giornata decisiva in vista delle regionali

La visita di Fratoianni a Foggia si colloca nel pieno della campagna elettorale pugliese, con AVS impegnata nel sostegno alla coalizione progressista guidata da Decaro e nella proposta di un modello regionale più attento ai diritti sociali, al lavoro e alla transizione ecologica.

A cura di Giovanna Tambo.