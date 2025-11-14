Edizione n° 5885

Gargano, la Procura chiede l'archiviazione: «Una tragica fatalità lo schianto dell'elicottero»

"ARCHIVIAZIONE" Gargano, la Procura chiede l’archiviazione: «Una tragica fatalità lo schianto dell’elicottero»

Nel disastro morirono sette persone. Il pm Matteo Stella ha chiesto al gip l’archiviazione dell’indagine

ELICOTTERO PRECIPITATO AD APRICENA - ARCHIVIO Fonte Immagine: FoggiaToday

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
14 Novembre 2025
Apricena // Capitanata //

(lagazzettadelmezzogiorno.it). La Procura ritiene che non vi siano elementi per sostenere un processo sull’incidente dell’elicottero Alidaunia precipitato il 5 novembre 2022 tra le campagne di Apricena, nel Foggiano. Nel disastro morirono sette persone. Il pm Matteo Stella ha chiesto al gip l’archiviazione dell’indagine, escludendo responsabilità penali a carico di piloti, proprietari o manutentori del velivolo.

Secondo l’inchiesta, affidata a due ufficiali dell’Aeronautica militare e a un docente universitario specializzato in strutture aeronautiche, l’elicottero era in buone condizioni: adeguatamente manutenuto, correttamente equipaggiato e pilotato da un equipaggio esperto. Nonostante l’assenza di alcuni sistemi — come il dispositivo di allerta di prossimità al suolo o i registratori di volo — tali dotazioni non erano obbligatorie per quel tipo di mezzo.

La dinamica dell’incidente

Le condizioni meteorologiche avverse sono considerate il fattore determinante: vento forte da ovest/nord-ovest e fitta nebbia avrebbero provocato uno “scarroccio” di circa 10 gradi verso est, spingendo il velivolo fuori rotta verso i rilievi del Gargano. L’equipaggio, che procedeva a vista, potrebbe non essersi reso conto dello spostamento a causa della scarsa visibilità sul mare prima e sulla terraferma poi.

Secondo la ricostruzione, l’elicottero avrebbe urtato prima la sommità di alcuni alberi con la parte inferiore della fusoliera, poi altre chiome con le pale del rotore. Il distacco del rotore di coda avrebbe reso il mezzo ingovernabile, portando allo schianto in una radura rocciosa della zona di Castelpagano.

L’ultima comunicazione con il centro informazioni di volo di Brindisi risale alle 9.27: nulla lasciava presagire criticità o variazioni di rotta, con arrivo previsto a Foggia alle 9.40. Tre minuti dopo il velivolo precipitò.

Le vittime

Nell’incidente persero la vita:

  • Luigi Ippolito, 60 anni, pilota

  • Andrea Nardelli, 39 anni, copilota

  • il medico sanseverese Maurizio De Girolamo, 64 anni

  • la famiglia slovena in vacanza: Bostjan Rigler, 54 anni, Mateja Curk-Rigler, 44 anni, e i figli Jon (14) e Liza (13)

Norme lacunose e responsabilità escluse

La Procura evidenzia alcune criticità nella normativa italiana sul trasporto passeggeri in elicottero. L’Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo ha infatti raccomandato l’introduzione obbligatoria di sistemi di tracciamento, anticollisione e monitoraggio continuo della rotta.

Ciononostante, secondo il pm, non emergono profili di colpa tali da sostenere un’accusa: la tragedia sarebbe frutto della combinazione di più fattori — condizioni meteo, limiti normativi e contesto operativo — ognuno dei quali, preso singolarmente, non sarebbe stato sufficiente a provocare il disastro.

Ora spetterà al gip decidere se accogliere la richiesta di archiviazione, dopo aver valutato eventuali opposizioni delle famiglie delle vittime.

fonte: lagazzettadelmezzogiorno.it

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

LASCIA UN COMMENTO