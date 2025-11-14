Edizione n° 5885

ACQUA // Comune di Manfredonia. Acqua ai vigili del fuoco e protocollo 2008: il caso diventa “passività potenziale”
14 Novembre 2025 - ore  11:32

CALEMBOUR

LUPO // Puglia, sparò a un lupo e lo lasciò agonizzante: scatta il rinvio a giudizio
14 Novembre 2025 - ore  12:02

Home // Cerignola // Il grande Eziolino al comando: Giugliano di mr. Capuano contro l’Audace Cerignola

CAPUANO Il grande Eziolino al comando: Giugliano di mr. Capuano contro l’Audace Cerignola

Il Giugliano si affida a lui per ritrovare compattezza e cattiveria agonistica

Trapani pronto a sfidare il Foggia: Capuano conferma la difesa a tre

CAPUANO - fonte immagine Calciomercato.com

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
14 Novembre 2025
Cerignola // Sport //

Il vento del cambiamento soffia forte su Giugliano. La panchina gialloblù ha un nuovo condottiero, uno di quelli che non passano inosservati, un tecnico che divide, accende, trascina: Ezio Capuano, per molti “Eziolino”, per qualcuno “il profeta della grinta”, per i tifosi semplicemente colui che non molla mai.Arriva una sfida ad altissimo tasso emotivo: Giugliano – Audace Cerignola, quattordicesima giornata di Serie C Girone C, domenica 16 novembre allo stadio A. De Cristofaro.

Un incontro che vale molto più di tre punti: è una prova di carattere, identità e orgoglio per due piazze calde, appassionate e ferite dalle ultime prestazioni.

L’arrivo del tecnico campano porta inevitabilmente un’ondata di adrenalina. Capuano non si limita ad allenare: scuote, ribalta, pretende. Il Giugliano si affida a lui per ritrovare compattezza e cattiveria agonistica, per riaccendere il fuoco sotto la curva e dentro lo spogliatoio. La sua prima partita non è una qualunque: è contro una delle squadre più ambiziose del girone, l’Audace Cerignola, società che negli ultimi anni ha scalato categorie e investito in un progetto stabile e competitivo.

A Cerignola lo spirito è chiaro: si cade, ma ci si rialza subito. I tifosi lo gridano forte, anche nei commenti che rimbalzano sui social: fede, sudore e identità non possono mancare. “Sempre forza Audace Cerignola. Io lavoro e giro tutta la provincia e della nostra Audace sono fieri. Non deludiamoli: forza Audace nel bene e nel male, bisogna lottare.” “Dai ragazzi, la fame! Lottare come chi non è mai sazio. Ripartiamo più forti di prima, riprendiamoci orgoglio e posizione. Il campionato è appena iniziato.”

di Michele Solatia

