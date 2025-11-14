IT’S WEEK 2025, il tech è italiano. E sul palco c’è tanta Manfredonia. I nomi

T’S WEEK 2025 chiude la sua 3ª edizione al Palacongressi di Rimini confermandosi, numeri alla mano, come uno dei riferimenti nazionali per il Tech Made in Italy. In due giornate, l’11 e il 12 novembre, l’evento ha messo insieme 2.138 partecipanti, con una platea composta per il 96% da C-Level, manager, founder e decision maker provenienti da tutto il Paese.

Quattro palchi attivi, 74 speech, 80 espositori, 40 tavoli di lavoro e oltre 300 meeting B2B hanno trasformato Rimini nel baricentro italiano dell’innovazione: un ecosistema in cui startup, software house, PMI, scaleup e istituzioni si sono incontrate per discutere di AI, cybersecurity, martech, eCommerce, accessibilità, tech for disability, sostenibilità e sovranità tecnologica.

Ma in mezzo a questa “settimana italiana del tech” c’era un filo rosso ben riconoscibile: la Puglia. E, in particolare, Manfredonia.

Venti protagonisti da Manfredonia: quando le promesse diventano fatti

“Quando le cose le dico, le faccio”. La frase, pronunciata la scorsa estate a Manfredonia, si è trasformata in un impegno mantenuto: all’IT’S WEEK 2025 sono stati 20 i protagonisti legati a Manfredonia coinvolti a vario titolo nell’evento.

Attorno al cuore del programma è cresciuto un vero e proprio “contingente sipontino”:

14 volontari del progetto SmartLab, impegnati nell’accoglienza, nella logistica e nel supporto ai percorsi di networking;

1 graphic designer , chiamato a dare forma visiva all’identità dell’evento;

1 event manager , inserito nel team organizzativo;

4 speaker saliti sui palchi tra plenaria e workshop: Adamo Brunetti , CEO di CO.DE Raffaele Salvemini , CEO di Vibre Dario Prencipe , co-founder di Sibill Antonio Rinaldi , CEO di Innovation 4 Value



Figure che rappresentano bene l’intreccio tra imprenditoria, innovazione e ritorno sui territori: esperienze cresciute dentro ecosistemi nazionali e internazionali, ma capaci di riportare valore e competenze anche al Sud.

Un team operativo tutto pugliese

Se sul palco IT’S WEEK ha portato il meglio del tech italiano, dietro le quinte c’è stata un’organizzazione fortemente radicata nel territorio pugliese.

Il team che ha lavorato all’evento è quasi interamente “made in Puglia”, con professionisti provenienti da: Manfredoniam Mattinata, Foggia, Barletta, Andria, Bari, Gioia del Colle, Corato.

Una filiera di competenze che va dall’event management al marketing digitale, dalla produzione contenuti al design, e che racconta una Puglia non solo turistica, ma capace di progettare e gestire grandi eventi nazionali sull’innovazione.

Un evento nazionale, un’anima sipontina

IT’S WEEK è un progetto nato per valorizzare il tech italiano, ideato da Max Brigida, imprenditore e founder de La Tech Made in Italy e di IT’S WEEK®, da anni impegnato nel raccontare e connettere l’ecosistema del software e dell’innovazione nazionale.

Brigida è legato proprio a Manfredonia: un dettaglio che rende ancora più evidente il ponte tra il grande evento di Rimini e il territorio sipontino, già protagonista negli ultimi mesi con iniziative come UP!LOAD – Talenti Connessi, pensate per avvicinare i giovani all’imprenditoria e al mondo startup. In questo senso, la 3ª edizione di IT’S WEEK non è stata soltanto una vetrina per il Tech Made in Italy, ma anche la prova che un pezzo importante di questo ecosistema parla pugliese. E spesso, sipontino.

Tech, impatto sociale e Made in Italy

Oltre ai numeri, l’edizione 2025 ha confermato anche la vocazione sociale dell’evento: il 10% del ricavato di ogni pass è destinato all’AIPD – Associazione Italiana Persone Down, a sostegno di progetti di inclusione e autonomia, con il patrocinio del Ministero degli Esteri e del Made in Italy. Un segnale chiaro: parlare di tecnologia non significa solo raccontare prodotti e software, ma anche responsabilità sociale, accessibilità e opportunità.

“L’Italia è Tech” non è più soltanto una dichiarazione d’intenti, ma un movimento che passa dai numeri, dalle storie e dai territori.

Oltre 2.100 partecipanti in presenza

Una platea quasi interamente composta da decision maker

Decine di tavoli di lavoro, workshop, speech e incontri B2B

Un’intera regione, la Puglia , presente nell’organizzazione e nei contenuti

Una città, Manfredonia, che porta a Rimini 20 protagonisti fra volontari, professionisti e speaker

IT’S WEEK 2025 lascia così un messaggio preciso: il tech italiano esiste, cresce e chiede visibilità. E una parte di questo racconto parte proprio dal Sud, da Manfredonia e dalla Puglia, che sempre più spesso non sono periferia dell’innovazione, ma motore.