Manfredonia, appello urgente ai residenti di Monticchio: “Un gruppo di ragazzini crea disagi e paura"

Un’appello urgente arriva a StatoQuotidiano.it da una residente del quartiere Monticchio, nelle vicinanze di due panifici, che da diverse sere segnala episodi sempre più preoccupanti causati da un gruppo di giovanissimi, presumibilmente frequentanti le scuole elementari e medie.

Secondo quanto riferito, i ragazzini si aggirerebbero nelle ore serali lungo le vie del quartiere creando scompiglio, colpendo con forza porte e portoni e tentando persino di introdursi nelle abitazioni. Non solo: alcuni residenti hanno raccontato di essere stati bersaglio di piccoli petardi, lanciati contro case, portoni e persino persone.

Un episodio in particolare ha destato forte preoccupazione: una ragazzina sarebbe stata presa di mira mentre rientrava a casa, ricevendo colpi di petardi direttamente sullo zaino. Un comportamento inaccettabile, che va ben oltre la semplice “bravata”.

“Sono già diverse volte che ci troviamo in questa situazione. È necessario capire chi siano questi ragazzini per poter contattare immediatamente i genitori. Non possiamo permettere che continuino a comportarsi così senza conseguenze. Chiedo l’aiuto di chiunque abbia visto o sappia qualcosa”, afferma la residente.

La richiesta è chiara: chiunque riconosca il gruppo o abbia informazioni utili è invitato a segnalarlo, in modo da avvisare le famiglie dei giovani coinvolti e riportare tranquillità nel quartiere.