Edizione n° 5885

BALLON D'ESSAI

ACQUA // Comune di Manfredonia. Acqua ai vigili del fuoco e protocollo 2008: il caso diventa “passività potenziale”
14 Novembre 2025 - ore  11:32

CALEMBOUR

LUPO // Puglia, sparò a un lupo e lo lasciò agonizzante: scatta il rinvio a giudizio
14 Novembre 2025 - ore  12:02

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Manfredonia, appello urgente ai residenti di Monticchio: “Un gruppo di ragazzini crea disagi e paura”

SEGNALAZIONE Manfredonia, appello urgente ai residenti di Monticchio: “Un gruppo di ragazzini crea disagi e paura”

Un’appello urgente arriva a StatoQuotidiano.it da una residente del quartiere Monticchio, nelle vicinanze di due panifici

Manfredonia, appello urgente ai residenti di Monticchio: “Un gruppo di ragazzini crea disagi e paura"

ph google maps

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
14 Novembre 2025
Cronaca // Manfredonia //

Un’appello urgente arriva a StatoQuotidiano.it da una residente del quartiere Monticchio, nelle vicinanze di due panifici, che da diverse sere segnala episodi sempre più preoccupanti causati da un gruppo di giovanissimi, presumibilmente frequentanti le scuole elementari e medie.

Secondo quanto riferito, i ragazzini si aggirerebbero nelle ore serali lungo le vie del quartiere creando scompiglio, colpendo con forza porte e portoni e tentando persino di introdursi nelle abitazioni. Non solo: alcuni residenti hanno raccontato di essere stati bersaglio di piccoli petardi, lanciati contro case, portoni e persino persone.

Un episodio in particolare ha destato forte preoccupazione: una ragazzina sarebbe stata presa di mira mentre rientrava a casa, ricevendo colpi di petardi direttamente sullo zaino. Un comportamento inaccettabile, che va ben oltre la semplice “bravata”.

“Sono già diverse volte che ci troviamo in questa situazione. È necessario capire chi siano questi ragazzini per poter contattare immediatamente i genitori. Non possiamo permettere che continuino a comportarsi così senza conseguenze. Chiedo l’aiuto di chiunque abbia visto o sappia qualcosa”, afferma la residente.

La richiesta è chiara: chiunque riconosca il gruppo o abbia informazioni utili è invitato a segnalarlo, in modo da avvisare le famiglie dei giovani coinvolti e riportare tranquillità nel quartiere.

1 commenti su "Manfredonia, appello urgente ai residenti di Monticchio: “Un gruppo di ragazzini crea disagi e paura”"

  1. Egregio residente che ha fatto ripetute segnalazioni, lei, come qualsiasi altro cittadino informato è tenuto a rivolgersi alle autorità competenti. Non è accettabile oltre che penalmente perseguibile il concetto di giustizia fai da te.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“L'unico vero maestro non è in nessuna foresta, in nessuna capanna, in nessuna caverna di ghiaccio dell'Himalaya... È dentro di noi!” - Tiziano Terzani

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO