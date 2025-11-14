Manfredonia. Discarica abusiva tra Via Tenente Rosa e Via Sottotenente Troiano: degrado a pochi passi dalle abitazioni

Manfredonia – Una situazione di grave e inaccettabile degrado ambientale è stata nuovamente segnalata nell’area compresa tra Via Tenente Rosa e Via Sottotenente Antonio Troiano, nei pressi del centro ecologico dell’ASE. In questa zona, già in passato al centro di segnalazioni e polemiche, è stata rinvenuta quella che appare a tutti gli effetti come una discarica a cielo aperto, collocata a ridosso delle abitazioni e frequentata quotidianamente da residenti e passanti.

Sacchi di immondizia strappati, plastica, vecchi giocattoli, abbigliamento usato, detersivi abbandonati e altri materiali non conferiti correttamente compongono l’ennesima scena di inciviltà che sta indignando i cittadini. L’area, nonostante la vicinanza con un centro di raccolta, continua a essere preda di un persistente abbandono illecito di rifiuti, indice di comportamenti irresponsabili e difficili da giustificare.

Il precedente: un defibrillatore della Croce Verde ritrovato e poi scomparso

Ad aggravare la situazione contribuisce un episodio avvenuto qualche mese fa: in questa stessa zona fu rinvenuto perfino un defibrillatore della Croce Verde, abbandonato tra i rifiuti e poi misteriosamente scomparso dopo la pubblicazione della notizia su StatoQuotidiano. Un caso che destò scalpore e che sembra non aver scoraggiato ulteriori condotte incivili.

La presenza di rifiuti esposti agli agenti atmosferici, a pochi metri dalle case e dalle strade di transito, rappresenta un serio pericolo per l’ambiente, per la salute pubblica e per la sicurezza dei cittadini.

Degrado, odori, proliferazione di insetti e possibili contaminazioni: un quadro che richiede interventi immediati e mirati.

La richiesta dei cittadini: “Si intervenga subito. Situazione inaccettabile”

I residenti e chi quotidianamente attraversa la zona chiedono con forza un intervento urgente di bonifica, accompagnato da un’attività di monitoraggio e da una indagine per individuare i responsabili degli abbandoni. Comportamenti che, oltre a essere espressione di profonda inciviltà, costituiscono vere e proprie condotte illecite che meritano adeguate sanzioni. «È inaccettabile che un’area così vicina alle abitazioni venga trasformata in una discarica abusiva, nell’indifferenza generale» denunciano i residenti.

A cura di Michele Solatia.