ACQUA // Comune di Manfredonia. Acqua ai vigili del fuoco e protocollo 2008: il caso diventa “passività potenziale”
14 Novembre 2025 - ore  11:32

LUPO // Puglia, sparò a un lupo e lo lasciò agonizzante: scatta il rinvio a giudizio
14 Novembre 2025 - ore  12:02

Home // Ambiente // Manfredonia. Discarica abusiva tra Via Tenente Rosa e Via Sottotenente Troiano: degrado a pochi passi dalle abitazioni

DISCARICA Manfredonia. Discarica abusiva tra Via Tenente Rosa e Via Sottotenente Troiano: degrado a pochi passi dalle abitazioni

Rinvenuta quella che appare a tutti gli effetti come una discarica a cielo aperto, collocata a ridosso delle abitazioni

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
14 Novembre 2025
Ambiente // Cronaca //

Manfredonia – Una situazione di grave e inaccettabile degrado ambientale è stata nuovamente segnalata nell’area compresa tra Via Tenente Rosa e Via Sottotenente Antonio Troiano, nei pressi del centro ecologico dell’ASE. In questa zona, già in passato al centro di segnalazioni e polemiche, è stata rinvenuta quella che appare a tutti gli effetti come una discarica a cielo aperto, collocata a ridosso delle abitazioni e frequentata quotidianamente da residenti e passanti.
Sacchi di immondizia strappati, plastica, vecchi giocattoli, abbigliamento usato, detersivi abbandonati e altri materiali non conferiti correttamente compongono l’ennesima scena di inciviltà che sta indignando i cittadini. L’area, nonostante la vicinanza con un centro di raccolta, continua a essere preda di un persistente abbandono illecito di rifiuti, indice di comportamenti irresponsabili e difficili da giustificare.

Il precedente: un defibrillatore della Croce Verde ritrovato e poi scomparso
Ad aggravare la situazione contribuisce un episodio avvenuto qualche mese fa: in questa stessa zona fu rinvenuto perfino un defibrillatore della Croce Verde, abbandonato tra i rifiuti e poi misteriosamente scomparso dopo la pubblicazione della notizia su StatoQuotidiano. Un caso che destò scalpore e che sembra non aver scoraggiato ulteriori condotte incivili.

La presenza di rifiuti esposti agli agenti atmosferici, a pochi metri dalle case e dalle strade di transito, rappresenta un serio pericolo per l’ambiente, per la salute pubblica e per la sicurezza dei cittadini.
Degrado, odori, proliferazione di insetti e possibili contaminazioni: un quadro che richiede interventi immediati e mirati.

La richiesta dei cittadini: “Si intervenga subito. Situazione inaccettabile”
I residenti e chi quotidianamente attraversa la zona chiedono con forza un intervento urgente di bonifica, accompagnato da un’attività di monitoraggio e da una indagine per individuare i responsabili degli abbandoni. Comportamenti che, oltre a essere espressione di profonda inciviltà, costituiscono vere e proprie condotte illecite che meritano adeguate sanzioni. «È inaccettabile che un’area così vicina alle abitazioni venga trasformata in una discarica abusiva, nell’indifferenza generale» denunciano i residenti.

A cura di Michele Solatia.

1 commenti su "Manfredonia. Discarica abusiva tra Via Tenente Rosa e Via Sottotenente Troiano: degrado a pochi passi dalle abitazioni"

  1. E’ una situazione ormai purtroppo comune a tutta la città.
    Ovunque sporcizia, degrado, inciviltà. Anche in pieno centro.
    Basta fare due passi, guardarsi in giro e non si sa da dove iniziare a elencare gli esempi di inciviltà.
    Le autorità deputate al controllo sono quasi completamente assenti (la giustificazione, ormai ritrita e difettosa, è sempre quella di carenza di personale o impegnato in altri interventi).
    I cittadini, se non tutti, tantissimi, sono indifferenti tanto da poter agire alla luce del sole, certi di restare impuniti anche se visti.
    Insomma, è l’apoteosi della meschinità, dell’ignoranza, dalla barbarie.
    I pochi che tentano di ripristinare un minimo di decoro sono pochissimi e spesso isolati e non supportati ne’ dalle istituzioni ne’ dai cittadini stessi.
    E’ lo specchio di un’Italia gretta e vile.
    A tutto ciò si aggiunge la mancanza di vergogna e pudore di coloro che invece qualcosa potrebbero e dovrebbero (visto che il loro ruolo è quello) attuare.

LASCIA UN COMMENTO