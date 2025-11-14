Manfredonia, Domenico non ce l'ha fatta: il ragazzo è stato vittima di un grave incidente

Con profonda tristezza la comunità di Manfredonia apprende la notizia della scomparsa di Domenico, nostro concittadino rimasto coinvolto in un grave incidente lo scorso settembre sulla strada tra San Marco in Lamis e San Severo.

Domenico ci ha lasciati troppo presto, portato via da un tragico destino che ha colpito la sua famiglia, gli amici e tutti coloro che lo conoscevano.

In questi mesi, la comunità aveva affidato Domenico a San Carlo Acutis, giovane santo esempio di fede, umiltà e amore verso gli altri, sperando nella sua protezione e nella sua intercessione.

Domenico resterà per sempre nei cuori di chi lo ha conosciuto: il suo sorriso, la gentilezza e la presenza luminosa continueranno a vivere nei ricordi di chi lo amava. Che San Carlo Acutis lo accolga tra le braccia del Padre e lo accompagni nella luce eterna.

Alla famiglia, giungano l’abbraccio più sincero e le nostre sentite condoglianze.

Riposa in pace, Domenico.

