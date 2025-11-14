Edizione n° 5885

BALLON D'ESSAI

ACQUA // Comune di Manfredonia. Acqua ai vigili del fuoco e protocollo 2008: il caso diventa “passività potenziale”
14 Novembre 2025 - ore  11:32

CALEMBOUR

LUPO // Puglia, sparò a un lupo e lo lasciò agonizzante: scatta il rinvio a giudizio
14 Novembre 2025 - ore  12:02

Home // Cronaca // Manfredonia, Domenico non ce l'ha fatta: il ragazzo è stato vittima di un grave incidente

LUTTO Manfredonia, Domenico non ce l’ha fatta: il ragazzo è stato vittima di un grave incidente

Alla famiglia, giungano l’abbraccio più sincero e le nostre sentite condoglianze

Manfredonia, Domenico non ce l'ha fatta: il ragazzo è stato vittima di un grave incidente

ph Matteo Nuzziello

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
14 Novembre 2025
Cronaca // Manfredonia //

Con profonda tristezza la comunità di Manfredonia apprende la notizia della scomparsa di Domenico, nostro concittadino rimasto coinvolto in un grave incidente lo scorso settembre sulla strada tra San Marco in Lamis e San Severo.

Domenico ci ha lasciati troppo presto, portato via da un tragico destino che ha colpito la sua famiglia, gli amici e tutti coloro che lo conoscevano.

In questi mesi, la comunità aveva affidato Domenico a San Carlo Acutis, giovane santo esempio di fede, umiltà e amore verso gli altri, sperando nella sua protezione e nella sua intercessione.

Domenico resterà per sempre nei cuori di chi lo ha conosciuto: il suo sorriso, la gentilezza e la presenza luminosa continueranno a vivere nei ricordi di chi lo amava. Che San Carlo Acutis lo accolga tra le braccia del Padre e lo accompagni nella luce eterna.

Alla famiglia, giungano l’abbraccio più sincero e le nostre sentite condoglianze.

Riposa in pace, Domenico. 

LO RIPORTA RETE SMASH

LASCIA UN COMMENTO