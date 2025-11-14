La Giunta comunale di Manfredonia ha approvato, nella seduta del 13 novembre, la deliberazione n. 230 con cui prende atto delle attestazioni inviate dai dirigenti di settore sui debiti fuori bilancio inseriti nel Piano di riequilibrio finanziario pluriennale 2019-2028.

Si tratta di un passaggio chiave nel percorso di risanamento dell’ente, avviato con il piano approvato dal Consiglio comunale nel 2019 e validato – con prescrizioni – dalla Corte dei conti nel 2021.

Secondo quanto riportato nel provvedimento, il Comune ha accantonato nel risultato di amministrazione complessivo risorse per 4.316.247,21 euro a copertura dei debiti fuori bilancio.

Gli uffici, però, negli ultimi mesi hanno passato al setaccio le singole posizioni, alla luce anche dei rilievi dell’organo di revisione e dei contatti con i magistrati contabili della sezione di controllo pugliese.

L’obiettivo: distinguere tra debiti ormai certi e passività solo potenziali, che potrebbero non tradursi mai in un esborso effettivo per l’ente. Dalle relazioni dei dirigenti – Urbanistica, Economico-finanziario, Risorse umane e Sviluppo economico – emerge che una parte rilevante delle somme inserite nel piano di riequilibrio non ha i requisiti del “credito certo, liquido ed esigibile”.

Sono posizioni spesso legate a contenziosi in corso, a richieste di pagamento contestate o comunque coperte da margini di incertezza tali da consigliarne la classificazione come “passività potenziali”, pur mantenendo un prudente accantonamento del 100% del valore nominale.

La Giunta, sulla base di queste attestazioni, ha deciso di rimodulare i fondi accantonati nel nuovo risultato di amministrazione 2025: il fondo destinato ai debiti fuori bilancio verrà ridotto, mentre crescerà la voce dedicata alle passività potenziali. Dal punto di vista contabile, la manovra non riduce la prudenza complessiva del bilancio, ma rende più aderente alla realtà la fotografia dei conti, in linea con le richieste della Corte dei conti e del Ministero dell’Interno.

Un passaggio tecnico, ma con effetti politici significativi: l’Amministrazione rivendica di aver portato avanti una “puntuale ricognizione” di tutte le posizioni aperte, condizione indispensabile per dimostrare la serietà del percorso di riequilibrio. Nel verbale dell’Organo di revisione del 19 agosto 2025, richiamato in delibera, si sottolinea proprio la necessità di monitorare con cadenza semestrale il raggiungimento degli obiettivi intermedi del piano.

La delibera prevede inoltre la trasmissione del provvedimento stesso, e degli allegati tecnici, all’Organo di revisione e alla Corte dei conti, oltre che al Ministero dell’Interno – Direzione Finanza locale, consolidando così il flusso informativo con gli organismi di controllo.

Il provvedimento è stato dichiarato immediatamente eseguibile, a conferma dell’urgenza di aggiornare i dati del piano e del bilancio, in vista delle prossime scadenze di rendicontazione.

“Per i cittadini, questa operazione non si traduce in nuovi tagli o tasse, ma in una maggiore trasparenza sulla reale entità dei rischi finanziari a carico del Comune”.

A cura di Michele Solatia.