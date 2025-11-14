Manfredonia. "Inciviltà pura: uomo si pulisce le scarpe sporche di feci in un negozio e scappa via

Manfredonia – Episodio spiacevole e decisamente incivile quello avvenuto nella giornata di ieri all’interno di un’attività commerciale della città. Secondo quanto segnalato alla nostra redazione, un individuo sarebbe entrato nel negozio con le suole delle scarpe sporche di materiale fecale e, con gesto deliberato, si sarebbe pulito sulle strutture interne e sul pavimento dell’esercizio. Subito dopo l’atto, l’uomo si sarebbe allontanato senza fornire spiegazioni.

Il personale, sorpreso dall’accaduto, ha dovuto intervenire tempestivamente per ripristinare le condizioni igieniche dell’area, procedendo a un’accurata sanificazione degli spazi interessati.

L’episodio, pur non avendo causato danni materiali rilevanti, solleva preoccupazioni in merito al decoro urbano e alla sicurezza igienico–sanitaria, oltre a mettere in evidenza il problema, sempre più frequente, di comportamenti irrispettosi nei confronti degli esercenti e dei luoghi pubblici.

L’attività commerciale sta valutando se sporgere segnalazione alle autorità competenti.

A cura di Michele Solatia.