ACQUA // Comune di Manfredonia. Acqua ai vigili del fuoco e protocollo 2008: il caso diventa “passività potenziale”
14 Novembre 2025 - ore  11:32

CALEMBOUR

LUPO // Puglia, sparò a un lupo e lo lasciò agonizzante: scatta il rinvio a giudizio
14 Novembre 2025 - ore  12:02

Manfredonia. "Inciviltà pura: uomo si pulisce le scarpe sporche di feci in un negozio e scappa via

INCIVILTA' Manfredonia. “Inciviltà pura: uomo si pulisce le scarpe sporche di feci in un negozio e scappa via

Episodio spiacevole e decisamente incivile quello avvenuto nella giornata di ieri all’interno di un’attività commerciale della città

Manfredonia, inciviltà pura

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
14 Novembre 2025
Cronaca // Manfredonia //

Manfredonia – Episodio spiacevole e decisamente incivile quello avvenuto nella giornata di ieri all’interno di un’attività commerciale della città. Secondo quanto segnalato alla nostra redazione, un individuo sarebbe entrato nel negozio con le suole delle scarpe sporche di materiale fecale e, con gesto deliberato, si sarebbe pulito sulle strutture interne e sul pavimento dell’esercizio. Subito dopo l’atto, l’uomo si sarebbe allontanato senza fornire spiegazioni.

Il personale, sorpreso dall’accaduto, ha dovuto intervenire tempestivamente per ripristinare le condizioni igieniche dell’area, procedendo a un’accurata sanificazione degli spazi interessati.
L’episodio, pur non avendo causato danni materiali rilevanti, solleva preoccupazioni in merito al decoro urbano e alla sicurezza igienico–sanitaria, oltre a mettere in evidenza il problema, sempre più frequente, di comportamenti irrispettosi nei confronti degli esercenti e dei luoghi pubblici.

L’attività commerciale sta valutando se sporgere segnalazione alle autorità competenti.

A cura di Michele Solatia.

3 commenti su "Manfredonia. “Inciviltà pura: uomo si pulisce le scarpe sporche di feci in un negozio e scappa via"

  1. L’uomo va multato! In più a Manfredonia deve essere attivato un servizio particolare, DNA dei cani così quando il cane fa le feci e il proprietario non li raccoglie va prelevato un pezzo, esaminato e poi multa!

  3. Si però sti cani con padroni di merda ne vogliamo parlare, Manfredonia è pieno avete rotto, o cani si possono avere solo in campagna

