Home // Manfredonia // Manfredonia: La Bottega degli Apocrifi riceve il finanziamento dal Ministero della Cultura

FINANZIAMENTO Manfredonia: La Bottega degli Apocrifi riceve il finanziamento dal Ministero della Cultura

Tra i beneficiari del finanziamento da 1,1 milioni di euro destinato ai centri di produzione teatrale per l’infanzia e la gioventù e ai circuiti regionali

Manfredonia: La Bottega degli Apocrifi riceve il finanziamento dal Ministero della Cultura

Bottega degli Apocrifi - Fonte Immagine: artbonus.gov.it 

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
14 Novembre 2025
Manfredonia // Notizie in piazza //

La Bottega degli Apocrifi di Manfredonia è tra i beneficiari del finanziamento da 1,1 milioni di euro destinato ai centri di produzione teatrale per l’infanzia e la gioventù e ai circuiti regionali, nell’ambito del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo.

L’intervento è stato disposto dal Ministero della Cultura, guidato da Alessandro Giuli, attraverso la Direzione generale Spettacolo, come forma di sostegno al teatro come strumento educativo e inclusivo, capace di promuovere linguaggi artistici accessibili a bambini, adolescenti e famiglie in tutta Italia. Il provvedimento utilizza i risparmi di spesa dell’Osservatorio dello spettacolo destinandoli al comparto teatrale.

Le risorse aggiuntive mirano a rafforzare la produzione e la diffusione di spettacoli dedicati ai più giovani, sostenendo la crescita culturale e creativa delle nuove generazioni.

Tra i beneficiari figurano realtà nazionali come Teatrino dei Fondi di San Miniato, Teatro dell’Argine di San Lazzaro di Savena, Dispari Teatro di Cuneo, Factory Compagnia Transadriatica di Lecce, Teatro Giovani Teatro Pirata di Serra San Quirico e La Luna nel Letto di Ruvo di Puglia.

Sono stati inoltre finanziati i circuiti teatrali regionali, tra cui l’Associazione per il Coordinamento Teatrale Trentino e ACS Abruzzo Circuito Spettacolo.

Lo riporta foggiatoday.it.

