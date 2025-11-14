Edizione n° 5885

ACQUA // Comune di Manfredonia. Acqua ai vigili del fuoco e protocollo 2008: il caso diventa “passività potenziale”
14 Novembre 2025 - ore  11:32

LUPO // Puglia, sparò a un lupo e lo lasciò agonizzante: scatta il rinvio a giudizio
14 Novembre 2025 - ore  12:02

Home // Cronaca // Manfredonia. Sette anni senza palestra: il caso assurdo del Roncalli-Fermi-Rotundi-Euclide

SCUOLA Manfredonia. Sette anni senza palestra: il caso assurdo del Roncalli-Fermi-Rotundi-Euclide

La realizzazione di una palestra sicura e funzionale dovrebbe essere una priorità assoluta

(FOTO SQ)

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
14 Novembre 2025
Cronaca // Manfredonia //

A quasi tre anni dalla clamorosa denuncia di Striscia la Notizia – che nel 2022 portò davanti al pubblico nazionale l’immagine surreale della palestra del polo scolastico “Roncalli–Fermi–Rotundi–Euclide” letteralmente volata via per una forte raffica di vento – la situazione è rimasta scandalosamente immutata. Lo segnalano alcuni ragazzi a StatoQuotidiano.it

La tensostruttura, inaugurata nel 2018 dopo un investimento di 2,5 milioni di euro, è ancora lì: inutilizzabile, chiusa, abbandonata a se stessa. Nel servizio, l’inviata Angelica Massera denunciava già allora la fragilità assurda dell’opera, incapace di resistere alle intemperie, e ricordava la promessa di ulteriori 2,5 milioni di euro per ricostruire tutto.

Una promessa che, a oggi, non ha prodotto alcun risultato concreto.

Nel frattempo, sono passati sette anni senza una palestra. Sette anni in cui gli studenti hanno dovuto adattarsi come potevano: attività motoria nei corridoi, sui marciapiedi, nei piazzali esterni, spesso in condizioni inadeguate e nemmeno minimamente rispettose delle esigenze didattiche e di sicurezza. Parliamo di un istituto che non è un’entità isolata: è parte vitale della città, un luogo frequentato quotidianamente da centinaia di ragazze e ragazzi del territorio. Ed è inaccettabile che un problema così evidente e prolungato venga lasciato marcire nel silenzio generale.

La realizzazione di una palestra sicura e funzionale dovrebbe essere una priorità assoluta, non l’ultimo punto di una lista infinita di rimandi. Solo dopo aver garantito agli studenti uno spazio dignitoso potremo parlare seriamente di promozione sportiva, di crescita, di futuro. Fino a quel momento, ogni slogan e ogni promessa resteranno soltanto parole vuote.

Siamo al 14 novembre 2025 e nulla è cambiato. Ed è proprio questo il dato più grave.

(FOTO SQ)

di Michele Solatia

2 commenti su "Manfredonia. Sette anni senza palestra: il caso assurdo del Roncalli-Fermi-Rotundi-Euclide"

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

