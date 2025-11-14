Edizione n° 5885

BALLON D'ESSAI

ACQUA // Comune di Manfredonia. Acqua ai vigili del fuoco e protocollo 2008: il caso diventa “passività potenziale”
14 Novembre 2025 - ore  11:32

CALEMBOUR

LUPO // Puglia, sparò a un lupo e lo lasciò agonizzante: scatta il rinvio a giudizio
14 Novembre 2025 - ore  12:02

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Bari // Prostituzione minorile a Bari, la Corte d’appello riduce le pene: concessi i domiciliari ai due imputati

BABY PROSTITUTE Prostituzione minorile a Bari, la Corte d’appello riduce le pene: concessi i domiciliari ai due imputati

Confermato, inoltre, l’obbligo di risarcire le parti civili, ovvero un’associazione impegnata nel contrasto alla violenza sulle donne e due delle giovani coinvolte

Prostituzione minorile a Bari, la Corte d’appello riduce le pene: concessi i domiciliari ai due imputati

Prostituzione minorile a Bari, la Corte d’appello riduce le pene: concessi i domiciliari ai due imputati - PH LASTAMPA.IT

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
14 Novembre 2025
Bari // Prima pagina //

BARI – La terza sezione della Corte d’appello di Bari ha ridotto le condanne inflitte in primo grado ad Antonella Albanese e Nicola Basile, imputati nel procedimento scaturito dall’indagine della Procura su un presunto giro di prostituzione minorile attivo tra il 2021 e il 2022 nel capoluogo pugliese e nell’area metropolitana. Le vittime individuate dagli inquirenti sono quattro ragazze, tutte minorenni all’epoca dei fatti.

La Corte ha rideterminato in due anni e otto mesi la pena per Albanese, inizialmente condannata a tre anni e un mese, mentre per Basile la pena è stata fissata a due anni e dieci mesi, rispetto ai tre anni e quattro mesi del primo grado.

Per entrambi è stata disposta la sostituzione della detenzione in carcere con gli arresti domiciliari, insieme al ritiro del passaporto.

Le accuse, contestate a vario titolo, riguardano il coinvolgimento delle quattro minorenni in incontri a sfondo sessuale in cambio di denaro o altre utilità. Secondo l’impianto accusatorio, gli imputati avrebbero avuto un ruolo nella gestione dei contatti e nell’organizzazione degli incontri, un quadro ricostruito grazie alle testimonianze delle vittime e alle attività investigative svolte dalla squadra mobile di Bari.

Confermato, inoltre, l’obbligo di risarcire le parti civili, ovvero un’associazione impegnata nel contrasto alla violenza sulle donne e due delle giovani coinvolte. Le difese avevano sollecitato una revisione del quadro probatorio, contestando alcune valutazioni del tribunale di primo grado, ma la Corte ha ritenuto di limitarsi a una rimodulazione delle pene senza escludere la responsabilità degli imputati.

La vicenda giudiziaria potrebbe ora proseguire in Cassazione, qualora le parti decidessero di impugnare anche la sentenza di secondo grado. Intanto il caso riporta l’attenzione sul tema dello sfruttamento dei minori e sui contesti di vulnerabilità in cui il fenomeno continua a manifestarsi, soprattutto in aree urbane periferiche.

Lo riporta l’Ansa Puglia.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“L'unico vero maestro non è in nessuna foresta, in nessuna capanna, in nessuna caverna di ghiaccio dell'Himalaya... È dentro di noi!” - Tiziano Terzani

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO