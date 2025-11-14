Edizione n° 5885

BALLON D'ESSAI

ACQUA // Comune di Manfredonia. Acqua ai vigili del fuoco e protocollo 2008: il caso diventa “passività potenziale”
14 Novembre 2025 - ore  11:32

CALEMBOUR

LUPO // Puglia, sparò a un lupo e lo lasciò agonizzante: scatta il rinvio a giudizio
14 Novembre 2025 - ore  12:02

Home // Manfredonia // Regionali, Totaro (M5S): “Con Boschi di Puglia una vera infrastruttura verde contro caldo estremo e dissesto idrogeologico”

BOSCHI DI PUGLIA Regionali, Totaro (M5S): “Con Boschi di Puglia una vera infrastruttura verde contro caldo estremo e dissesto idrogeologico”

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
14 Novembre 2025
Manfredonia // Politica //

Temperature sempre più elevate e fenomeni di dissesto idrogeologico sono tra le emergenze che colpiscono con maggiore frequenza la Puglia. Per contrastare questi effetti della crisi climatica, il candidato al Consiglio regionale Gianluca Totaro (Movimento 5 Stelle) propone un grande piano di forestazione urbana ed extraurbana, inserito nel punto di programma denominato “Boschi di Puglia”.

«Boschi di Puglia è un punto del programma elettorale che mira a creare un progetto straordinario di forestazione urbana ed extraurbana, affinché si possano creare infrastrutture verdi in grado di contrastare i fenomeni estremi che si stanno verificando», spiega Totaro.

Il progetto, sottolinea il candidato, è concretamente realizzabile grazie alle opportunità offerte dal programma europeo LIFE e alla presenza dei vivai pubblici regionali: «Possiamo raggiungere un obiettivo importante: ampliare i boschi già esistenti in Puglia, dai Monti Dauni al Nord Gargano, valorizzando la Foresta Umbra, il Bosco Quarto e tutte le aree verdi che possono diventare presidio di resilienza climatica».

Totaro richiama poi la sua esperienza di consigliere comunale, ricordando le iniziative già portate avanti a livello locale: «In Consiglio comunale ho sollecitato la partecipazione del nostro Comune, e invito anche gli altri comuni pugliesi ad aderire al programma “Alberi per il futuro”, una legge regionale del Movimento 5 Stelle che promuove nuove piantumazioni e la diffusione del verde urbano».

Accanto alla forestazione, Totaro indica un’altra priorità: la rinaturalizzazione dei suoli degradati e delle aree compromesse. «Invito tutti i Comuni a partecipare ai bandi per la rinaturalizzazione dei suoli degradati e dei suoli andati persi, finanziati con fondi del Ministero dell’Ambiente. Sono risorse che possono ridare vita a spazi verdi cancellati nel tempo, trasformandoli in luoghi di aggregazione, spazi pubblici e veri e propri poli di comunità», aggiunge.

L’obiettivo, conclude Totaro, è una «Puglia del futuro più verde, più resiliente e capace di trasformare le politiche ambientali in strumenti concreti di benessere per i cittadini».

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

LASCIA UN COMMENTO