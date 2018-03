Bilancio Regione 2011, Pelillo: “con legge di stabilizzazione meno 322 mln”

Di:

Bari – UN bilancio per il 2011 particolarmente “duro” quello presentato oggi dall’Assessore al bilancioin I Commissione alla Regione. Pelillo ha fatto riferimento alle tre grosse novità che già hanno caratterizzato il bilancio 2010 della Regione e che entreranno a regime l’anno prossimo:; la(n. 122 del 30 luglio scorso) che ha tagliato 4 miliardi di risorse al sistema delle Regioni per il 2011 (322 milioni alla Puglia) e ilPer la prima volta nella storia della Regione – ha detto l’Assessore Pelillo – sono stati redatti due bilanci contemporaneamente: quello tradizionale di competenza e quello di cassa. “Un impegno, come si può immaginare, gravosissimo che ci ha costretto a partire, per cautelarci, da quello di cassa”. Il risultato concreto è che la Regione nel 2011 potrà contare nel 2011 su 50 milioni in meno; continuerà la sofferenza di cassa lenita in qualche modo dalla certificazione dei crediti, con difficoltà maggiore soprattutto nella seconda parte del 2011.: 120 milioni a copertura del personale transitato a seguito delle funzioni delegate dalla “Bassanini”, 93 milioni per il cofinanziamento del progetti finanziati con fondi U.E., 35,4 come partita finanziaria relativa al Piano di rientro. In più sono state inserite alcune priorità: 10 milioni per la messa a regime dell’ospedale della Murgia, 6 milioni (che non saranno sufficienti) per sostenere la partnership di Società Aereoporti di Puglia con Ryan Air e il finanziamento del Fondo rischi istituito a metà 2010 ma rimasto privo di copertura finanziaria a seguito del subentrare del problema del Piano di rientro. Per il Fondo rischi è stata stanziata la somma di 17,5 milioni. 3 milioni sono previsti, inoltre, a favore delle università.(per i quali ha auspicato l’approvazione della legge regionale), di quelli ASI e degli enti di formazione.In particolare è prevista una deduzione di 18.400 euro per le aziende che procedono ad assunzioni a tempo indeterminato.Pelillo ha chiesto su questo articolo un confronto aperto con l’opposizione e il partenariato, per cercare di renderlo il più possibile incisivo, facendo presente che se mancherà una larga convergenza il Governo regionale ritirerà l’articolo.Sull’eventualità di una tassazione IRPEF maggiore per i redditi oltre i 100.000 euro proposta da capogruppo SEL Michele Losappio, Pelillo ha specificato che non si tratta di un’ipotesi praticabile, visto che c’è una normativa specifica dello Stato che la esclude (art. 77 ter comma 19 del Decreto legge 112/2009). Ha concordato, invece, con il consigliere(UDC) sulla necessità di blindare ulteriormente l’articolo del disegno di legge che prevede l’esenzione dal pagamento dell’IRAP per le aziende di nuova costituzione, al fine di evitare il ricorso a fenomeni di prestanomismo e altro.– “Ci eravamo illusi che la lezione dei debiti accumulati finora e delle lacrime e sangue che la Giunta Vendola si accinge ad infliggere ai pugliesi per colpa della sua mala-gestione, potesse servire almeno a correggere il tiro per il futuro. Invece, purtroppo, la relazione che l’assessore al Bilancio Pelillo ha tenuto oggi in prima Commissione, conferma che anche questo Bilancio è privo di qualsiasi misura atta a controllare e contenere la spesa sanitaria – ha detto il capogruppo del Pdl– Una forma di totale incoscienza politica peraltro incomprensibile se si pensa alle migliaia di volte che in questi anni abbiamo sentito il Presidente Vendola ed esponenti del suo Governo promettere un cambio di rotta. E’ evidente che senza nessun controllo e nessun contenimento della spesa, la situazione della sanità pugliese si aggrava sempre più, unendo la totale incapacità della Giunta di tenere sotto controllo la gestione delle Asl al caos che già esiste negli ospedali pugliesi. Si conferma quindi la volontà politica del Governo Vendola di avallare sprechi, clientele e quei famosi acquisti ingiustificati di beni e servizi da loro stessi ammessi nel Piano della Salute”.Redazione Stato