Assemblea PD. Eletti la Direzione provinciale e il tesoriere

Di:

Foggia. L’Assemblea provinciale del Partito Democratico di Capitanata, convocata ieri dal suo presidente Daniele Dalessandro, ha eletto la Direzione provinciale e il tesoriere, completando la composizione degli organismi che “guideranno la nostra comunità politica nei prossimi quattro anni e affronteranno le sfide elettorali, territoriali e nazionali”. Cosi Lia Azzarone, segretaria provinciale del PD foggiano, commenta l’esito delle riunione svoltasi in un positivo clima di partecipazione e confronto.

Sarà Pasquale Dell’Aquila a svolgere la funzione di tesoriere. A guidare la Direzione, composta da 50 membri, sarà la stessa segretaria provinciale.

“Ho accolto favorevolmente la scelta responsabile di alcuni dirigenti della minoranza che hanno pubblicamente riconosciuto l’esito del Congresso – afferma Lia Azzarone – e ieri hanno chiesto di procedere all’elezione della Direzione, riservandosi di indicare i delegati a rappresentare le loro istanze politiche. Una posizione rispettosa del confronto congressuale e di buon senso.

Resta l’amarezza per la mancata partecipazione di quanti hanno scelto la piazza dei social network per continuare a fomentare divisioni e conflitti. È un atteggiamento irresponsabile che non può trovare alcuna giustificazione o comprensione.

A partire da ieri è iniziata una nuova fase politica, fondata sulla consapevolezza della necessità di superare le divisioni e ricostruire le condizioni per un positivo confronto dialettico.

Ne abbiamo di cose da fare. Dobbiamo organizzare la conferenza programmatica per dare voce alle tante energie che animano la nostra comunità, tracciare l’orizzonte e la direzione della nostra azione politica, connettere e promuovere le esperienze amministrative e civiche di buon governo.

E poi dobbiamo ulteriormente rafforzare ed espandere la nostra organizzazione, innanzitutto puntando all’apertura di Circoli nei Comuni in cui otteniamo voti e consensi ed in cui dobbiamo radicarci.

Chiunque voglia partecipare a questo positivo processo è il benvenuto, a prescindere dal suo schieramento nella fase congressuale – conclude Lia Azzarone – Il Partito Democratico di Capitanata deve tornare ad essere unito, deve diventare ancora più forte, deve affrontare con impegno ed entusiasmo il futuro, a partire dalle imminenti campagne elettorali”.

fotogallery