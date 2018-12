“Colpo di mano per la terna di candidati a Direttore del Parco del Gargano”

Di:

Per procedere alla selezione dei curricula ed alla identificazione della terna di candidati da sottoporre al Ministro dell’Ambiente sono stati indicati alcuni criteri da considerarsi come guida per meglio espletare il compito di caratterizzare i profili professionali ritenuti più congrui alle mansioni attribuite al Direttore del Parco.

A questo riguardo sono stati individuati i seguenti prioritari criteri:

Formazione universitaria (in particolare distinguendo fra profilo tecnico-scientifico e profilo giuridico-economico ed umanistico).

Livello di formazione post-universitaria e grado di specializzazione nella formazione professionale (con particolare riferimento al conseguimento di un dottorato di ricerca, master universitario, corsi di specializzazione, ecc. purché di significativa rilevanza, ovvero implicassero una durata non inferiore all’anno).

Pubblicazioni, distinguendo fra quelle a carattere divulgativo e quelle a carattere scientifico e, per queste ultime, quelle contenute in atti di convegni e quelle rinvenibili su riviste scientifiche indicizzate.

Esperienze professionali attuali e pregresse, distinguendo: Posizione presso strutture pubbliche con particolare riferimento ai seguenti Enti: Ministero dell’Ambiente Parchi Nazionali e Regionali Riserve Naturali Nazionali e Regionali Natura dell’incarico e livello di responsabilità: Responsabilità apicale (direzione generale) Coordinamento di settori od attività (work pakage): dirigente Direzione amministrativa di task: dirigente Collaborazione tecnica: funzionario Attività di professione libera: Attività di coordinamento: assimilabile al ruolo di dirigente apicale Attività di direzione: assimilabile ad un ruolo dirigenziale Attività di collaborazione tecnica: assimilabile ad un ruolo di funzionario Durata e continuità degli incarichi: Superiore ai 10 anni Superiore ai 5 anni Inferiore ai 5 anni Tipologia essenziale degli incarichi più rilevanti svolti: Interventi di conservazione dei beni naturali / ambientali / culturali Pianificazione e programmazione territoriale in aree naturali protette Gestione tecnico-scientifica di importanti progetti di tipo naturalistico-ambientale (es. LIFE) Gestione amministrativa e consulenza giuridico-legale Ambito in cui è significativamente maturata l’esperienza professionale: Ambito biologico, naturalistico, ecologico-ambientale Ambito ingegneristico e dell’architettura (comprensivo della gestione del paesaggio e della pianificazione territoriale) Ambito giuridico e giuridico-amministrativo Ambito economico-finanziario Ambito storico-umanistico (comprensivo della fruizione turistica del territorio) Ambito sociologico ed antropologico



Alla luce dei criteri così definiti, si ritiene di proporre una cerchia più ristretta di candidature, evidenziando quei profili contraddistinti da una spiccata capacità ed attitudini a ricoprire il ruolo di direttore del Parco.

Una prima cerchia di candidati è rappresentata dai seguenti nominativi:

Pignatelli, Russo, Rizzi, Andrisano, Pazienza, Strizzi, Buccomino, Massetti, Esposito.

Una seconda cerchia, più ampia, comprende (oltre ai precedenti candidati) anche i nominativi di seguito riportati:

Gioiosa, Smiraglia, Varuzza, Scionti, Orsino, Vallarola.

Complessivamente, si tratta di 15 candidature da cui selezionare la terna.

On. Marco Lion (rappresentate delle associazioni ambientaliste)

Prof. Massimo Monteleone (rappresentante Ministero dell’Ambiente)

Dott. Francesco Riga