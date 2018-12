Mainiero “In scena l’ultimo atto dell’amministrazione Landella”

Di:

”Venerdì sera è andato in scena l’ultimo atto dell’amministrazione Landella, infatti la seconda convocazione e l’assenza confermata dell’intero gruppo del partito democratico e dei cosiddetti civici ha consentito ad un manipolo di 13 consiglieri comunali di approvare una variazione al bilancio 2018, anche in ragione di attività già poste in essere senza alcuna copertura finanziaria, come i cosiddetti “mercatini di natale” di via Lanza. Ma la cosa più grave che ieri è accaduta è stato respingere un emendamento teso ha consentire interventi di manutenzione straordinaria negli edifici scolastici”. Lo dichiara il capo gruppo di Fratelli d’Italia Giuseppe Mainiero.

”Infatti”, spiega Mainiero, ”la manovra di variazione proposta dall’amministrazione landella ha cercato di mettere una “pezza” alla assoluta carenza di fondi dedicata alle manutenzioni straordinarie delle scuole nonostante i puntuali rilievi dei dirigenti scolastici all’Ente. Alla proposta dell’Amministrazione assolutamente insufficiente, precisa Mainiero, ho ritenuto di aggiungere una ulteriore dotazione finanziaria per euro 350 mila, si tratta giacenze di bilancio disponibili che non potevano più trovare alcun impiego e che solo grazie al voto contrario del sindaco pro tempore Landella e del suo manipolo di consiglieri (13)resteranno inutilizzati in giacenza”.

”Lo stesso Responsabile Finanziario ed il Collegio dei revisori avevano dato parere favorevole proprio in ragione di tale circostanza, infatti l’emendamento non distraeva somme da altri impegni ormai evasi, ma solo la ottusità amministrativa di una maggioranza ormai allo sbando più totale ed in preda al deliro assoluto, non ha potuto cogliere l’importanza di finanziare ora questi interventi straordinari, anche in ragione della pausa natalizia che avrebbe consentito di non interrompere il percorso formativo degli alunni”.

”Un concetto ribadito dai consiglieri Russo Nicola, Cataneo Pasquale e Vincenzo Rizzi che hanno sostenuto con forza il provvedimento evidenziando come siano tanti i plessi che necessitano interventi indifferibili, a cui va il mio ringraziamento”, conclude Mainiero ”per l’impegno profuso in questi mesi avviando una interlocuzione con i tanti genitori che i sono stati semplicemente ignorati in questi mesi”.

Si allega un report degli interventi urgenti a cui l’amministrazione non ha dato alcun seguito non avendo previsto alcuna dotazione finanziaria in sede di Bilancio di previsione”.