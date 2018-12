Manfredonia. “Storie di straordinaria quotidianità. Quando l’incontro diventa un dono”

Di:

“Storie di straordinaria quotidianità. Quando l’incontro diventa un dono”.

E’ il titolo dell’evento nato dalla collaborazione della cooperativa sociale Iris di Manfredonia con il CPIA 1 Foggia, che si terrà lunedì 17 dicembre 2018 alle 17.30 presso Casa dei Diritti a Siponto. L’evento nasce con l’intento di raccontare storie di integrazione riuscite tra i banchi di scuola del Centro Provinciale Istruzione Adulti, storie di un riscatto sociale possibile che passa tramite le lezioni in aula, la formazione e la cultura, sia per italiani che per stranieri. Attraverso l’ascolto di letture e la narrazione di esperienze di vita, proposte dai docenti e dagli allievi del CPIA, verranno mostrate storie di straordinaria quotidianità che si ripetono ogni giorno nelle aule scolastiche, incontri di vita che si rivelano un dono per chi li vive e che offrono la possibilità di superare stereotipi e pregiudizi. L’iniziativa prevede una raccolta benefica a favore del progetto “Una scuola per il Madagascar”, presentato dalla dottoressa Maria Grazia Bocedi.

Seguirà un momento conviviale a scopo benefico con pettolata organizzata dall’associazione Arcobaleno di Manfredonia, il cui ricavato sarà sempre devoluto al progetto “Una scuola per il Madagascar”.