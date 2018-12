“Minacce a Sanitàservice: abbassare i toni ed evitare che qualche sigla sindacale illuda i lavoratori”

Di:

Foggia. ”Bisogna necessariamente abbassare i toni, o la tensione porterà momenti di alta criticità, quanto accaduto a Gianni Petta dirigente della sanità service è di una gravità inaudita, ed allo stesso Petta va tutta la solidarietà del Sindacato Usppi e di tutte le organizzazioni sindacali autonome e presenti nella sanità service.

Purtroppo assistiamo anche al marciume di qualche organizzazione sindacale che per un pugno di iscrizioni, sta illudendo i lavoratori con falsi aspettative e facili promesse constatato quello che effettivamente si sta consumando sulla vicenda dei 48 lavoratori.

Il sindacato Usppi per prima ha preso le difese a tutela degli stessi lavoratori e contro il decreto dignità che fattivamente spezza le gambe agli stessi soccorritori che avrebbero potuto certamente lavorare per un altro anno se non ci fosse lo stesso decreto.

Ma sia chiara una cosa!! la proroga del contratto non avrebbe significato arrivare al posto fisso, quindi qualche sigla sindacale sta’ dando il fianco ad inutili quanto sterili aspettative, che non ci appartengono, perché tutti sanno che in una azienda a totale capitale pubblico e che rispetta i canoni del pubblico non si può entrare senza selezione, ed in fatti la data del concorso è stata fissata al 14 di gennaio prossimo.

Quindi questi pseudo sindacalisti farebbero bene a dire la verità al lavoratori, a non continuare a regalare illusioni poiché tali falsità spingono a processi di tensione che non giovano a nessuno”.

Firmato,

Massimiliano Di Fonso

Segretario provinciale Usppi